ОРЕАНДА-НОВОСТИ 1 августа Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень провёл Всероссийское селкторное совещание, на котором обсуждалась готовность предприятий ЖКХ субъектов России к работе в осенне-зимний период.



«По сравнению с другими регионами, которые были заслушаны на совещании, процент готовности объектов ТЭК, ЖКХ и жилищного фонда к отопительному сезону в Ульяновской области выше и составляет сейчас 73,8%. При этом до начала зимы нам предстоит еще выполнить много плановых мероприятий. Так, продолжается модернизация теплоисточников в ряде районов области. Со следующей недели начнется ремонт тепловых сетей в Димитровграде, на что по поручению Губернатора из областного бюджета выделено 35 миллионов рублей», - отметил Министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин.



По оперативной информации профильного ведомства, ремонт тепловых сетей выполнен на 63,8%, линий электропередач – 77,9%, трансформаторных подстанций – 82,6%, систем водоснабжения – 59,9%. По линии подготовки жилищного фонда продолжаются работы по промывке, опрессовке и ремонту систем центрального отопления, систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, кровли и отмостков.



Сотрудники департамента жилищной политики и регионального жилищного надзора проводят мониторинг с выездом в районы области в целях проверки подготовки к зиме многоквартирных домов и их инженерного оборудования. В ходе мероприятий особое внимание уделяется выполнению ремонтных работ в отношении общего имущества в многоквартирных домах, подготовке систем теплоснабжения, заготовке муниципальными образованиями и управляющими компаниями песко-соляной смеси и наличию уборочной техники. С 1 июня проверки прошли в 17 управляющих компаниях Ульяновска, в 23 УК районов области. О фактах нарушений при подготовке жилищного фонда к зиме информируются администрации муниципальных образований и управляющие компании. Выявленные нарушения остаются на особом контроле департамента жилищного надзора.



«Перед нами стоит задача качественно и своевременно подготовить объекты ТЭК и ЖКХ, а также жилищный фонд к отопительному сезону. Учитывая, что мы неоднократно сталкивались с тем, что муниципальные образования предоставляют недостоверную информацию о ходе подготовки к зиме, в этом году контроль усилен и возрастает ответственность должностных лиц за качество и сроки работы», - подчеркнул Губернатор Сергей Морозов.