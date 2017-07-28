ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Правительство РФ расширило границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае под проект производства автомобильных двигателей Mazda. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте кабмина.



В сообщении на сайте Правительства, в частности, говорится: "В границы ТОР «Надеждинская» включены два земельных участка, расположенные во Владивостокском городском округе Приморского края. На этих земельных участках будет реализован инвестиционный проект ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» по созданию и модернизации мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства SkyActiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя. Это обеспечит создание новых рабочих мест и привлечёт более 3 млрд рублей частных инвестиций".