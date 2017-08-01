"Группа ГАЗ" поставила в Нижний Новгород 100 городских низкопольных автобусов
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» поставил в Нижний Новгород 100 городских низкопольных автобусов большого класса ЛиАЗ-5292. Длина каждого автобуса – 12 м, вместимость – 108 человек. Автобус большого класса ЛиАЗ-5292 предназначен для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком и является самой популярной моделью большой пассажировместимости при обновлении парков в крупных городах страны. Так, в транспортном парке Москвы эксплуатируется около 4 тыс. низкопольных ЛиАЗ-5292.
Машины имеют автоматические коробки передач, системы ABS, гидроусилители руля. В автобусах установлены антивандальные сиденья со стойким к истиранию материалом обшивки. Также автобусы оснащены, комплектом из трёх маршрутных указателей и салонного табло, системами видеонаблюдения с камерами в антивандальных кожухах, системами «книлинг» (наклон кузова) для удобного входа и выхода пассажиров, аппарелями и оборудованием ГЛОНАСС. Гарантийный срок – 18 месяцев или 150 тыс. км.
Автобусы, поставленные в Нижний Новгород, оснащены газовыми двигателями ЯМЗ мощностью 286 л.с. экологического стандарта «Евро-5».