ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня из Хабаровска в город Якутск Республики Саха (Якутия) вылетел самолёт Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту 20 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России с необходимым снаряжением и оборудованием, гидрокостюмами, четырьмя лодками.

По прибытию в Якутию спасатели будут направлены в районы, где сейчас складывается наиболее сложная паводковая обстановка в связи с вскрытием северных рек ото льда. В их задачи будет входить организация и проведение мониторинга уровней воды, оказание помощи населению при отселении из опасных районов, выполнение превентивных мероприятий и ликвидация последствий паводка.

Напомним, в Республике Саха (Якутия) продолжается вскрытие рек Лена, Вилюй, Колыма, Яна, Индигирка, отмечается ледоход различной интенсивности. Наиболее сложная обстановка отмечается в Среднеколымском районе, где в населенном пункте Березовка в результате повышения уровня воды остаются подтопленными 34 жилых дома, а также 7 социально значимых объектов. Благодаря своевременно принятым мерам и успешно проведенным взрывным работам, удалось добиться улучшения гидрологической обстановки в г. Среднеколымск, начался спад уровня воды. В настоящее время уровень воды на реке Колыма у Среднеколымска составляет 992 см при критическом 1200 см. Всего с момента проведения взрывных работ спад уровня воды у города составил более 150 см, наблюдается дальнейшее стабильное снижение уровней воды. Угрозы населенному пункту в настоящий момент нет.