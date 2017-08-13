ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские Воздушно-космические силы достойно и успешно выполняют поставленные задачи и на защите границ, и за пределами страны. Об этом заявил председатель Высшего совета партии "Единая Россия", председатель Совета директоров Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Грызлов, поздравляя личный состав ВКС и членов их семей, ветеранов, граждан России с Днём Воздушно-космических сил.



"Это праздник, близкий лично для меня и в силу семейных традиций, и в силу профессиональных причин. И, конечно же, это большой праздник для всей нашей страны", - отметил Грызлов.



Он указал на особое значение нынешней даты. "Россия отмечает 105-летие своей военной авиации, и сегодня этот юбилей встречают единые Воздушно-космические силы. Такое объединение проявило себя как фактор повышения эффективности и дальнейшего развития. Новые технологии, высокий уровень организации, боевой выучки расширяют возможности противостоять любым вызовам", - подчеркнул председатель Высшего совета Партии.



По мнению Грызлова, служба в ВКС – мечта многих и многих молодых сограждан. "Желаю им успеха в реализации своей мечты, в достойном продолжении традиций. Поистине великих традиций. Россия гордится свершениями ветеранов, мужеством наших современников и свято чтит имена героев, которые отдали жизнь за Родину", – добавил он.



«Наши военные лётчики проявили непревзойдённый героизм уже в дни Первой мировой войны, всего через несколько лет после появления боевой авиации. Примером на все века останутся подвиги, совершённые советскими лётчиками, защитниками неба в годы Великой Отечественной. Патриотизм и высочайший профессиональный уровень был проявлен и во всех других войнах и конфликтах, и в повседневном дежурстве на страже воздушных рубежей. Именно наша страна открыла человечеству путь в космос. И мы знаем, что ВКС обеспечат всё необходимое, чтобы космическое пространство всегда было зоной мира и никогда – источником угрозы для России», – заявил Грызлов.