Глава региона обратился к участникам встречи с наиболее актуальными на сегодняшний день вопросами.

- В первую очередь это вопросы финансирования. Они касаются как софинансирования различных программ из федерального бюджета, так и одновременности этого финансирования из бюджетов различных уровней, - сказал Сергей Левченко. - Сегодня межбюджетные отношения таковы: нередко принимаются решения о создании каких-либо проектов, но забывается вопрос одновременного их финансирования. Возникает вопрос – кто будет платить? Один из проектов, очень нужный и хороший – многофункциональные центры. Большая часть предоставляемых услуг – государственного уровня. Однако МФЦ действуют несколько лет, а вопросы софинансирования пока рассматриваются. Хотелось бы, чтобы на уровне Госдумы, Совета Федерации было принято за правило - если принимаются решения о каких-то проектах, пусть это будет сразу привязано к финансированию. Это будет справедливо.

Также Сергей Левченко рассказал о Стратегии социально-экономического развития региона и пригласил депутатов и сенаторов к участию в её реализации. Кроме того, он обратил внимание на необходимость стимулирования регионов, которые самостоятельно повышают доходную часть своих бюджетов:

- Каждый из вас имеет отношение к нашему большому региону. Для вас безусловно важны вопросы территории, которая пытается сама заработать и вносить вклад в общее развитие страны. Мы должны в связи с этим иметь какие-то стимулы.

Виталий Шуба также отметил сложность существующих межбюджетных отношений и наличие серьезных проблем в этом вопросе.

- Парламенту удалось убедить правительство, что необходимо провести ревизию расходных полномочий. Необходим механизм распределения доходов и финансовой помощи, исходя из экономических результатов субъектов, - отметил сенатор. - Сегодня такая система межбюджетных отношений - если подрос налоговый потенциал, то сразу уменьшается объем дотаций. Однако необходимо мотивировать регионы для того, чтобы они повышали свой налоговый потенциал и имели финансовую поддержку. В текущем году определенный механизм включается.

- Создана Корпорация развития Иркутской области. Это серьёзный ресурс, который позволит шире участвовать в различных государственных программах. Однако остаётся актуальным вопрос использования средств, которые сейчас есть у Корпорации, - отметил Николай Николаев. - Кроме того, нам необходима чёткая связь и взаимодействие с Правительством Иркутской области. Сейчас есть уникальный шанс для области, а именно реализация проекта «Великой озеро великой страны». Мы можем отстоять те вопросы, которые крайне важны. Еще в числе актуальных проблем, о которых мы должны говорить, – взаимодействие с муниципалитетами, а также судьба аэропорта Иркутск.