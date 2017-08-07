ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал глав муниципальных образований держать на личном контроле капитальный ремонт объектов здравоохранения.

«Главный вопрос – капитальный ремонт объектов здравоохранения. Мы реализуем трёхлетнюю масштабную программу. Нас поддержали депутаты Мособлдумы, были существенно увеличены ассигнования. Это требует профессионального подхода. Ещё раз обращаю внимание глав территорий на обязательное присутствие и вовлеченность в эту работу», – сказал Воробьёв.

Он отметил, что в 2017 году планируется завершить капитальный ремонт 318 объектов здравоохранения, ещё ремонт 90 планируется завершить в 2018 году. На эти цели направлено 5,6 миллиарда рублей.