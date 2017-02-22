Губернатор НАО отметил роль российско-вьетнамского межрегионального сотрудничества
22.02.2017, 16:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор НАО Игорь Кошин выступил перед Национальным собранием Социалистической Республики Вьетнам в Ханое на встрече по вопросам российско-вьетнамского межрегионального сотрудничества. В нем глава региона привел конкретные примеры взаимодействия Ненецкого округа и дружественной региону вьетнамской нефтяной провинции Бариа-Вунгтау.
В 2006 году президенты России и Вьетнама подписали декларацию о сотрудничестве, одним из результатов стало совместное предприятие «Русвьетпетро». К концу 2016 года объем накопленной добычи компании составил 16,3 млн тонн. Инвестиции в месторождения достигают 3,5 млрд. долларов.
Так, у жителей России и Вьетнама общие ценности и подходы к делу. Это - ориентация на устойчивое развитие, социальная ответственность и экологическая безопасность.
В рамках сотрудничества компания оказывает поддержку коренным народам Севера, финансирует культурные и спортивные мероприятия, уделяет внимание ветеранам. Кроме того, в солнечном Вьетнаме побывали педагоги и врачи, молодежь и предприниматели и дети, живущие в суровой северной тундре.
«Предлагаю открыть новую страницу - партнерство в сфере туризма. Знаю, что излюбленные хобби вьетнамцев - это рыбалка и отдых на природе. Поэтому приглашаю вас заняться подледным ловом в холодных водоемах Русской Арктики. Может быть, это станет еще одним направлением сотрудничества наших регионов», - заключил Игорь Кошин.
Губернатор НАО посетил Социалистическую Республику Вьетнам с официальным визитом в составе делегации Совета Федерации (СФ). Возглавляла российскую делегацию председатель СФ Валентина Матвиенко. Официальный визит проходил в рамках укрепления российско-вьетнамского парламентского сотрудничества.
В 2006 году президенты России и Вьетнама подписали декларацию о сотрудничестве, одним из результатов стало совместное предприятие «Русвьетпетро». К концу 2016 года объем накопленной добычи компании составил 16,3 млн тонн. Инвестиции в месторождения достигают 3,5 млрд. долларов.
Так, у жителей России и Вьетнама общие ценности и подходы к делу. Это - ориентация на устойчивое развитие, социальная ответственность и экологическая безопасность.
В рамках сотрудничества компания оказывает поддержку коренным народам Севера, финансирует культурные и спортивные мероприятия, уделяет внимание ветеранам. Кроме того, в солнечном Вьетнаме побывали педагоги и врачи, молодежь и предприниматели и дети, живущие в суровой северной тундре.
«Предлагаю открыть новую страницу - партнерство в сфере туризма. Знаю, что излюбленные хобби вьетнамцев - это рыбалка и отдых на природе. Поэтому приглашаю вас заняться подледным ловом в холодных водоемах Русской Арктики. Может быть, это станет еще одним направлением сотрудничества наших регионов», - заключил Игорь Кошин.
Губернатор НАО посетил Социалистическую Республику Вьетнам с официальным визитом в составе делегации Совета Федерации (СФ). Возглавляла российскую делегацию председатель СФ Валентина Матвиенко. Официальный визит проходил в рамках укрепления российско-вьетнамского парламентского сотрудничества.