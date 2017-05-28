ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Организация и проведение в Омской области всероссийских и международных соревнований по трековым гонкам, в том числе этапа Кубка мира, а также создание на базе Омского велотрека инновационного центра межрегионального взаимодействия по подготовке велосипедистов высокого класса регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока, - эти и другие вопросы обсуждались сегодня на встрече Губернатора Омской области Виктора Назарова и президента общероссийской общественной организации «Федерация велосипедного спорта России», 3-хкратного олимпийского чемпиона, признанного лучшим велосипедистом XX века в России, Вячеслава Екимова.

Знаменитый российский велогонщик побывал на велосипедных объектах региона. Ключевым спортивным комплексом и единственным в своём роде за Уралом является Омский велотрек. Только в прошлом году на его площадке прошли Кубок России по велоспорту-трек, первенство страны по велоспорту-трек 14-16 лет, национальный чемпионат и международные соревнования «Большой приз Омска», а также чемпионат России по велоспорту-трек среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Вячеслав Екимов считает необходимым задействовать потенциал омского велотрека по максимуму. Учитывая, что это единственное в стране сооружение, отвечающее современным требованиям для проведения международных соревнований, статус турниров должен соответствовать его возможностям. Вячеслав Екимов поддержал идею проведения в Омске одного из этапов Кубка мира по трековым гонкам. Впервые в истории мирового велосипедного спорта соревнования такого уровня могут состояться на территории Сибири.