Губернатор Приморья посетит подтопленные районы региона
08.08.2017, 13:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор Приморья Владимир Миклушевский проводит рабочий день в Уссурийске, Хасанском и Надеждинском районах, которые пострадали от сильных ливневых дождей.
Глава региона проверит, как идут аварийно-восстановительные работы в селе Барабаш Хасанского района, Уссурийске и Надеждинском районе.
Кроме того, глава региона намерен побывать в пунктах временного размещения (ПВР) в Уссурийске и селе Барабаш Хасанского района, где пообщается с людьми, пострадавшими от стихии.
Также Губернатор проведёт на территориях заседания штабов по ЧС.
Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введён режим ЧС. Пострадало пять муниципалитетов – Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.
Всего в зону стихии попало 34 населённых пунктах, подтоплено 2 037 жилых домов с населением 13 355 человек и 2 414 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населённых пунктов с населением 20 522 человека, в том числе более 3 528 детей.
Сейчас в регионе развёрнуто 10 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек. В данное время здесь находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть ещё два ПВР вместимостью 250 человек.
Отметим, в крае все ещё есть перебои с электроснабжением – частично отключены от энергоснабжения шесть населенных пунктов, 1937 домов с населением 6 118 человек и пять социально-значимых учреждений.
Глава региона проверит, как идут аварийно-восстановительные работы в селе Барабаш Хасанского района, Уссурийске и Надеждинском районе.
Кроме того, глава региона намерен побывать в пунктах временного размещения (ПВР) в Уссурийске и селе Барабаш Хасанского района, где пообщается с людьми, пострадавшими от стихии.
Также Губернатор проведёт на территориях заседания штабов по ЧС.
Напомним, в Приморском крае из-за сильных ливневых дождей в понедельник, 7 августа, введён режим ЧС. Пострадало пять муниципалитетов – Хасанский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинский районы, а также Уссурийский городской округ.
Всего в зону стихии попало 34 населённых пунктах, подтоплено 2 037 жилых домов с населением 13 355 человек и 2 414 придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населённых пунктов с населением 20 522 человека, в том числе более 3 528 детей.
Сейчас в регионе развёрнуто 10 пунктов временного размещения, вместимостью 886 человек. В данное время здесь находятся 436 человек, в том числе 93 ребенка. При необходимости в крае готовы развернуть ещё два ПВР вместимостью 250 человек.
Отметим, в крае все ещё есть перебои с электроснабжением – частично отключены от энергоснабжения шесть населенных пунктов, 1937 домов с населением 6 118 человек и пять социально-значимых учреждений.
Источник: http://primorsky.ru