Губернатор ЯНАО представит предложения по научному сопровождению промышленного освоения территорий Заполярья
13.03.2017, 08:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин примет участие в совместном совещании полномочных представителей Президента Российской Федерации в Уральском и Сибирском федеральных округах по вопросам реализации арктических проектов с учётом их научного сопровождения.
Мероприятие состоится сегодня, 13 марта, в Новосибирске и объединит глав регионов арктической зоны РФ, руководителей научных государственных учреждений, представителей федеральных структур, компаний ТЭК. Ожидается, что актуальную повестку государственной политики в области научных изысканий озвучат полпреды Главы государства в СФО и УрФО Сергей Меняйло и Игорь Холманских. С тематическими докладамивыступят председатель Сибирского отделения Российской академии наук Александр Асеев, председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин, ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Виктор Кокшаров, ректор Томского политехнического университета Пётр Чубик и другие эксперты.
Известно, что главы регионов представят свой опыт научно-технологического сопровождения арктических проектов, расскажут о вовлечении производственного потенциала в реализацию программ по природоохране. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин выступит с рядом предложений по координации научных исследований, которые проводятся научными организациями различных уровней и ведомственной принадлежности на территории субъектов арктической зоны РФ.
Напомним, в настоящее время Ямал активно взаимодействует с Федеральным агентством научных организаций РФ и Российским фондом фундаментальных исследований, укрепляет связи с учёным миром, сотрудничает с Российской академией наук и её отделениями. Комплексно изучаются самые актуальные направления – от мониторинга экосистем региона, особенно в зонах промышленного производства, до сейсмических процессов, в частности, известных «воронок газового выброса».
Результаты исследований с участием «большой» науки представляют огромную практическую ценность. События лета 2016 года, связанные со вспышкой сибирской язвы в Ямальском районе, показали, что процессы в Арктике носят общегосударственный характер.
Всё чаще исследования проводятся общими усилиями нескольких институтов, организаций, даже стран. И, безусловно, результаты таких исследований требуют координации действий и единого центра анализа данных для дальнейшего использования в интересах безопасности арктических регионов страны. Наблюдения за природными явлениями и тенденциями, рекомендации и предупреждения учёных тем более актуальны в период активного промышленного освоения высоких широт.
«Наука идёт впереди промышленного освоения.Это наше правило. И ему соответствуют все наши действия. Для учёных и исследователей в округе созданы максимально благоприятные условия», - неоднократно подчёркивал Дмитрий Кобылкин.
Ямальскую Арктическую науку на совещании в Новосибирске сегодня также представит директор профильного департамента Алексей Титовский.
Мероприятие состоится сегодня, 13 марта, в Новосибирске и объединит глав регионов арктической зоны РФ, руководителей научных государственных учреждений, представителей федеральных структур, компаний ТЭК. Ожидается, что актуальную повестку государственной политики в области научных изысканий озвучат полпреды Главы государства в СФО и УрФО Сергей Меняйло и Игорь Холманских. С тематическими докладамивыступят председатель Сибирского отделения Российской академии наук Александр Асеев, председатель Уральского отделения Российской академии наук Валерий Чарушин, ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Виктор Кокшаров, ректор Томского политехнического университета Пётр Чубик и другие эксперты.
Известно, что главы регионов представят свой опыт научно-технологического сопровождения арктических проектов, расскажут о вовлечении производственного потенциала в реализацию программ по природоохране. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин выступит с рядом предложений по координации научных исследований, которые проводятся научными организациями различных уровней и ведомственной принадлежности на территории субъектов арктической зоны РФ.
Напомним, в настоящее время Ямал активно взаимодействует с Федеральным агентством научных организаций РФ и Российским фондом фундаментальных исследований, укрепляет связи с учёным миром, сотрудничает с Российской академией наук и её отделениями. Комплексно изучаются самые актуальные направления – от мониторинга экосистем региона, особенно в зонах промышленного производства, до сейсмических процессов, в частности, известных «воронок газового выброса».
Результаты исследований с участием «большой» науки представляют огромную практическую ценность. События лета 2016 года, связанные со вспышкой сибирской язвы в Ямальском районе, показали, что процессы в Арктике носят общегосударственный характер.
Всё чаще исследования проводятся общими усилиями нескольких институтов, организаций, даже стран. И, безусловно, результаты таких исследований требуют координации действий и единого центра анализа данных для дальнейшего использования в интересах безопасности арктических регионов страны. Наблюдения за природными явлениями и тенденциями, рекомендации и предупреждения учёных тем более актуальны в период активного промышленного освоения высоких широт.
«Наука идёт впереди промышленного освоения.Это наше правило. И ему соответствуют все наши действия. Для учёных и исследователей в округе созданы максимально благоприятные условия», - неоднократно подчёркивал Дмитрий Кобылкин.
Ямальскую Арктическую науку на совещании в Новосибирске сегодня также представит директор профильного департамента Алексей Титовский.