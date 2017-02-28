О том, как помогают развитию экономики Хабаровского края режимы ТОР и Свободного порта Владивосток, рассказал глава региона Вячеслав Шпорт на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам губернатора, новые инструменты развития Дальнего Востока заработали и помогают развитию края.

«Ёмкость рынка Хабаровского края сегодня оценивается для инвестора примерно в 500 млрд рублей. Это рынок по различным направлениям: деревопереработка, авиационное строительство, судостроение, рыбопереработка и рыбодобыча, горная промышленность, логистика. За прошлый год – 117 млрд рублей инвестиций вложено в Хабаровский край», – подчеркнул Вячеслав Шпорт.

В Хабаровском крае сформировано две ТОР – «Хабаровск» и «Комсомольск». «Статус резидента получили уже 25 инвесторов. 9 компаний работают. Новые предприятия выдали продукцию на 4 млрд рублей, заплатив налогов чуть более 40 млн рублей. Создано 160 рабочих мест», - уточнил глава Хабаровского края.

Режим Свободного порта получил Ванинский район. «Желание стать инвесторами Свободного порта выразили 18 компаний с объёмом инвестиций до 90 млрд рублей, 3 компании уже там работают, это инвестиции порядка 55 млрд рублей», – прокомментировал губернатор.

«Все эти механизмы дают свои результаты. У нас практически нет безработицы в крае. Заполняются те площадки, которые были заявлены. Мы создаём для компаний все условия для комфортной работы. Например, приходит компания в Ванино, строит там терминал, тут же создается рабочий посёлок», – уточнил Вячеслав Шпорт.

Как отметил губернатор, новые инструменты развития позволяют решать демографические вопросы: «За прошлый год в Хабаровском крае отток населения сократился в 3 раза. Это только за год. Люди увидели, что пришли инвесторы строить предприятия, создаются новые рабочие места с достойной заработной платой. Они видят перспективу развития инфраструктуры, строительства жилья, городской среды. И они остаются».