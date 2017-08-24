Гуманитарная колонна МЧС России прибыла на пункты пропуска российско-украинской границы
24.08.2017, 11:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Утром 24 августа 68-я гуманитарная колонна МЧС России достигла пунктов пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на российско-украинской границе. Сейчас все автомобили колонны проходят необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
После прохождения процедуры проверок автомобили направятся в Донецкую и Луганскую области Украины. Весь груз в полном объёме будет выгружаться на пунктах приёма Донецкой и Луганской областей.
Автомобили колонны доставят жителям Донбасса около 750 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медицинского имущества, медикаментов, а также учебной литературы для студентов и школьников. Далее он будет распределён соответствующими организациями по социально значимым объектам, в том числе объектам здравоохранения для нужд и лечения местного населения.
После прохождения процедуры проверок автомобили направятся в Донецкую и Луганскую области Украины. Весь груз в полном объёме будет выгружаться на пунктах приёма Донецкой и Луганской областей.
Автомобили колонны доставят жителям Донбасса около 750 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медицинского имущества, медикаментов, а также учебной литературы для студентов и школьников. Далее он будет распределён соответствующими организациями по социально значимым объектам, в том числе объектам здравоохранения для нужд и лечения местного населения.
Источник: http://www.mchs.gov.ru