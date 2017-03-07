Два дальневосточных региона – Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край – вошли в ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Туристская Ассоциация регионов России», сообщает официальный сайт новой организации, а главы этих регионов – в учредительный совет организации. Соответствующие учредительные документы были подписаны на совещании заместителя председателя Совета Федерации Галины Кареловой. Остальные дальневосточные регионы в настоящий момент рассматривают возможность вступления в ассоциацию.

Проект получил официальную поддержку более сорока субъектов Российской Федерации, двенадцати федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в том числе: Минкультуры России, Ростуризма, Минтранса России, Минприроды России, Минобрнауки России, Минтруда России, Минпромторга России, Минвостокразвития России и других.

По мнению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «На развитие туристической сферы обращают внимание все регионы Дальнего Востока. Сегодня для развития туристической сферы принимаются новые решения на государственном уровне. Упрощён вход в российские гавани для круизных судов. На подписи у главы государства находится закон о введении принципиально нового для России механизма въезда иностранных граждан - получения электронной визы. Упрощённый визовый режим будет действовать на территориях Свободного порта в Приморье, Хабаровском крае, Сахалинской области, Чукотке и Камчатке», - подчеркнул глава Минвостокразвития России.

«Вхождение дальневосточных регионов в Туристскую ассоциацию регионов России даст дополнительный импульс для их развития», – прокомментировала Галина Карелова решение глав республики Саха (Якутия) и Хабаровского края стать членами Ассоциации.

По мнению сенатора, на Дальнем Востоке перед туристической отраслью открываются новые перспективы. «Условия для инвесторов на Дальнем Востоке сегодня привлекательны, порядок входа для круизных судов упрощён, а однократную визу для недельного посещения Приморья, Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотки или Камчатки, после утверждения закона Президентом России, можно будет оформлять по Интернету. На развитие туризма работает и программа «дальневосточный гектар», судя по опросам. Среди тех, кто берёт гектары, много желающих использовать землю для строительства домов и небольших пансионов для туристов. Однако всё это необходимо дополнить активными действиями в регионах, чтобы ускорить развитие отрасли, способной стать катализатором подъема экономики», - считает Галина Карелова.

Сенатор отметила, что, хотя каждый из регионов Дальнего Востока самобытен, интересен и обладает уникальной природой, туризм в них развит неравномерно. Например, почти 70% от общего количества иностранных граждан, посетивших Дальний Восток России, приходится на Приморский край. Он опережает другие регионы и по посещению российскими туристами. Объединение усилий, по мнению сенатора, даст дальневосточным регионам возможность успешнее решать существующие проблемы, более равномерно распределить туристические потоки и привлечь большее число туристов.

Галина Карелова напомнила, что сегодня уже сформирован такой межрегиональный брендовый маршрут как «Восточное кольцо»», в которое входят Республика Саха (Якутия), Камчатский и Хабаровский края. Сенатор выразила уверенность, что со временем число межрегиональных дальневосточных маршрутов будет расти.

«Если будет качественное предложение, можно рассчитывать на устойчивый спрос на межрегиональные дальневосточные туры. Для отечественных и зарубежных туристов, которые тратят немалые деньги на дальнюю дорогу, интересно посмотреть и узнать за время поездки как можно больше, - говорит Галина Карелова. – Культурное, информационное и экономическое сотрудничество регионов может сыграть большую роль и для развития туристической инфраструктуры, и для создания новых туристических продуктов, реализация которых будет выгодной для региональных бюджетов».

По словам генерального директора Туристской Ассоциации регионов России, члена экспертных советов по туризму Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Светланы Ануфриенко, перед Ассоциацией стоит задача продвижения законодательных инициатив и подзаконных актов регионов на федеральный уровень. «Мы понимаем, что хорошие инициативы, которые рождаются в регионах, часто в силу межведомственной разобщённости и другим причинам не находят должной оперативной реализации. В этом случае организация будет выполнять роль катализатора, лифта по продвижению законодательных инициатив, по снятию барьеров для развития туризма в регионах», - прокомментировала она.

По мнению Светланы Ануфриенко, участие в Ассоциации поможет регионам привлечь инвестиции в туристские проекты на своей территории. «В Ассоциацию вошли регионы, для которых важно полноценное развитие туризма как отрасли экономики, такие регионы как Хабаровский край и Якутия. Ассоциация будет осуществлять системный фандрайзинг для развития туристских проектов, инвестиционных проектов, межрегиональных туристских проектов в данных регионах, потому что сейчас у каждого региона есть большие задачи по развитию государственно-частного партнерства. Сами регионы часто не знают, как справляться с этими вопросами. Организация будет на системной основе реализовывать эту функцию. Кроме того, это экономия средств регионов за счёт гросс-маркетинга, за счёт консолидации маркетинговых бюджетов на продвижение. Когда какие-то продукты продвижения делают сразу для нескольких регионов, это всегда дешевле», - подчеркнула она.