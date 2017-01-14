Хоккейный матч "Содружество" на реке Амур прошёл под наблюдением МЧС России
14.01.2017, 19:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Пожарно-спасательные формирования Приамурья обеспечили безопасность проведения международного хоккейного матча между Россией и Китаем. Более 40 человек и 12 единиц техники привлечены к обеспечению безопасности.
Проведение матча на открытом льде требовало от спасателей дополнительные остонрожность и внимание. Накануне проведения мероприятия спасатели поисково-спасательного отряда г. Благовещенска под контролем государственных инспекторов ГИМС дважды проводили замеры толщины ледового покрова по периметру. Толщина льда на реке составила более 50 сантиментов, что являлось безопасной толщиной.
Международный дружеский матч «Содружество», посвященный 70-летию российского хоккея, состоялся сегодня на трансграничной реке Амур. Январь для проведения международного поединка был выбран не случайно, к этому времени лед на реке Амур достигает безопасной толщины и в тоже время требует проведения дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности. Для поединка на льду реки были установлены хоккейная коробка, трибуны, теплые раздевалки и палатки для обогрева. Все гости ледового поединка были напоены горячем чаем и накормлены вкусной кашей из полевой кухни МЧС России. Происшествий при проведении мероприятия не допущено.
Проведение матча на открытом льде требовало от спасателей дополнительные остонрожность и внимание. Накануне проведения мероприятия спасатели поисково-спасательного отряда г. Благовещенска под контролем государственных инспекторов ГИМС дважды проводили замеры толщины ледового покрова по периметру. Толщина льда на реке составила более 50 сантиментов, что являлось безопасной толщиной.
Международный дружеский матч «Содружество», посвященный 70-летию российского хоккея, состоялся сегодня на трансграничной реке Амур. Январь для проведения международного поединка был выбран не случайно, к этому времени лед на реке Амур достигает безопасной толщины и в тоже время требует проведения дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности. Для поединка на льду реки были установлены хоккейная коробка, трибуны, теплые раздевалки и палатки для обогрева. Все гости ледового поединка были напоены горячем чаем и накормлены вкусной кашей из полевой кухни МЧС России. Происшествий при проведении мероприятия не допущено.