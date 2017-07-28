Хуснуллин: Первый из шести проблемных домов СУ-155 введён в эксплуатацию
28.07.2017, 14:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый из шести проблемных домов компании «СУ-155» в Москве, имеющей просроченные обязательства перед многочисленными дольщиками и пайщиками, введен в эксплуатацию, сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Он отметил, что дом находится в районе Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2 на западе столицы. В ближайшее время собственникам будет передано 379 квартир.
«Правительство Москвы держит на контроле ситуацию с обманутыми дольщиками в целом. Мэр города Сергей Собянин дал поручение по каждому жилому объекту, где есть обманутые дольщики, до 1 августа принять «дорожные карты». В том числе сейчас активно решается проблема с объектами СУ-155», - сказал М. Хуснуллин.
Также решается вопрос о достройке пяти других домов СУ-155. По словам заммэра, строительство двух из них планируется завершить до конца 2018 года, еще один построят в 2019 году.
Он отметил, что дом находится в районе Фили-Давыдково, кв. 69, корп. 2 на западе столицы. В ближайшее время собственникам будет передано 379 квартир.
«Правительство Москвы держит на контроле ситуацию с обманутыми дольщиками в целом. Мэр города Сергей Собянин дал поручение по каждому жилому объекту, где есть обманутые дольщики, до 1 августа принять «дорожные карты». В том числе сейчас активно решается проблема с объектами СУ-155», - сказал М. Хуснуллин.
Также решается вопрос о достройке пяти других домов СУ-155. По словам заммэра, строительство двух из них планируется завершить до конца 2018 года, еще один построят в 2019 году.
Источник: Мэрия Москвы