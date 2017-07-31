Хуснуллин: Южная рокада соединится с МКАД в 2019-2020 годах
31.07.2017, 17:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дорога, которая свяжет Южную рокаду с МКАД, будет построена в 2019-2020 годах, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«На пересечении магистралей планируется построить дополнительные съезды для разведения автомобильных потоков», - сказал М. Хуснуллин.
По его словам, строительство Южной рокады идет хорошими темпами.
«Основные работы здесь завершатся в следующем году. Уже в ближайшие месяцы мы планируем запустить движение по эстакаде на Варшавском шоссе, также строится несколько эстакад на пересечении с железными дорогами», - добавил М. Хуснуллин.
«На пересечении магистралей планируется построить дополнительные съезды для разведения автомобильных потоков», - сказал М. Хуснуллин.
По его словам, строительство Южной рокады идет хорошими темпами.
«Основные работы здесь завершатся в следующем году. Уже в ближайшие месяцы мы планируем запустить движение по эстакаде на Варшавском шоссе, также строится несколько эстакад на пересечении с железными дорогами», - добавил М. Хуснуллин.
Источник: Мэрия Москвы