ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дорога, которая свяжет Южную рокаду с МКАД, будет построена в 2019-2020 годах, сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«На пересечении магистралей планируется построить дополнительные съезды для разведения автомобильных потоков», - сказал М. Хуснуллин.

По его словам, строительство Южной рокады идет хорошими темпами.

«Основные работы здесь завершатся в следующем году. Уже в ближайшие месяцы мы планируем запустить движение по эстакаде на Варшавском шоссе, также строится несколько эстакад на пересечении с железными дорогами», - добавил М. Хуснуллин.