II Международный арктический студфорум проходит в Норвегии
25.01.2017, 11:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 20 по 25 января 2017 года в городе Тромсе (Норвегия), в рамках Ежегодной международной конференции «Арктические рубежи - 2017», проводится Второй Международный арктический студенческий форум. В мероприятии принимают участие студенты из России, Норвегии, Канады, Финляндии, Великобритании, Франции, Италии, Латвии, Голландии, Перу, Таджикистана, Турции, Украины и США.
Нашу страну на форуме представляют студенты - победители конкурса, проведённого Русским географическим обществом совместно с норвежской исследовательской компанией «Акваплан Нива».
Участников Форума ждёт насыщенная программа.
Нашу страну на форуме представляют студенты - победители конкурса, проведённого Русским географическим обществом совместно с норвежской исследовательской компанией «Акваплан Нива».
Участников Форума ждёт насыщенная программа.