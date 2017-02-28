ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) представляет данные исследования об отношении россиян к предложению о введении продовольственных карт для малоимущих.

Предложение ввести в России продовольственные карты (малоимущим гражданам из госбюджета будут перечисляться на специальные карты баллы для покупки определённых продуктов питания) нашло поддержку среди населения – «за» высказались 78% россиян, показывают данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник». Молодёжь и селяне о необходимости введения подобных карт говорят чаще, чем пожилые люди и жители столичных городов. Ненужными продовольственные карты назвали 19% участников опроса.

По мнению трёх четвертей россиян, реализация подобной программы позволит поддержать отечественных производителей с/х продукции (с этим согласны 76%), даст возможность малоимущим полноценно питаться (75%). Кроме того, тот факт, что карты могут быть использованы только на покупку продуктов первой необходимости, не даст потратить средства на алкоголь и сигареты – считают 63%. По мнению 52% россиян, карты дойдут до действительно нуждающихся в них граждан. Роста цен на продукты большинство респондентов (60%) не ожидают.

В то же время, в обществе зафиксированы определённые страхи и опасения, связанные с возможным введением продовольственных карт. Так, 62% опрошенных полагают, что перечень магазинов, в которых можно использовать карты, будет крайне короток, а 56% согласны с мнением, что число получателей карт будет максимально ограничено. Каждый второй опрошенный (52%) разделяет точку зрения, что качество товаров, отпускаемых по картам, будет низким, ещё 50% опасаются роста взяточничества. Ещё 53% считают это очень затратным для бюджета страны мероприятием.

На получение продовольственных карт (исходя из доходов своей семьи) рассчитывает 31% опрошенных россиян, 26% сказали, что испытывают потребность в них. В неуважение и презрение окружающих к пользователям карт большинство опрошенных (73%) не верят, об обратном говорят 24%.

Данные исследования комментирует эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Поиск эффективных форм поддержки малообеспеченных слоев населения является общемировой тенденцией. Во многих экономически развитых странах обсуждаются различные варианты т.н. «безусловного дохода», в Финляндии отобрана группа молодых безработных, которые будут получать пособие и после того, как найдут работу (это эксперимент – предполагается проверить, устранит ли это мотив уклонения от поиска работы из-за нежелания потерять социальные выплаты). Вариант, предлагаемый для нашей страны, является, пожалуй, наиболее продуманным: получатели пособия смогут потратить его только на товары первой необходимости и только российского производства. Тем не менее, нельзя забывать, что фундаментальной причиной подобных инициатив является затянувшаяся стагнация спроса. Поэтому программу «продовольственных карт» следует рассматривать только как одну из мер по стимулированию экономического роста».