ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к решению о переводе в 2018 г. бюджетных выплат на карты национальной платёжной системы «Мир».

Идею о переводе бюджетных выплат на карты «Мир» поддерживают более половины россиян (52%), напротив, не одобряют эту меру 34%. При этом среди граждан, пользующихся несколькими банковскими картами, уровень поддержки выше, чем в среднем по выборке (61%), в то же время среди тех, у кого нет карты в принципе (кто получает выплаты и осуществляет платежи только наличными), против высказывается каждый второй (51%).

Граждане, с одобрением воспринявшие решение о переводе бюджетных выплат на карту «Мир», в целом довольно чётко аргументируют свою позицию: отмечается фактор удобства (21%), безопасность системы (18%), стремление поддержать российские технологии (15%), независимость от иностранных банков (15%) и др. Основной довод «против» - привычка и большее доверие к наличным деньгам (49%).

Самая лояльная аудитория к использованию карт «Мир» - «продвинутые» держатели банковских карт (кто имеет две или более карты) – среди них 58% заявили о готовности завести национальную платёжную карту по бесплатному предложению от банка. В целом по стране доля согласных завести карту «Мир» составляет 47%. Отказались бы от получения карты 43% респондентов, в первую очередь это граждане, не использующие банковские карты в принципе (среди них доля «отказников» составляет 66%).

Согласно данным ежедневного опроса «Спутник», держателями банковских карт (одной или нескольких) являются 82% россиян. Более активными пользователями являются молодые люди (среди 18-24-летних карты есть у 86%), респонденты, обучавшиеся в вузах (91%), тогда как в группах людей пенсионного возраста (68%), а также опрошенных со средним образованием (77%) владельцев карт заметно меньше.

Данные комментирует руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «В том, что новая платёжная система имеет все шансы стать популярным инструментом, видны две причины. Первая заключается в том, что банковские карты перестали быть диковинкой – их удобство, доступность и безопасность оценили большинство россиян. А расширение линейки продуктов означает новые возможности для выбора – и доводов противиться этой тенденции у потребителей нет. Вторая – в том, что новые технологии в сфере государственных услуг, такие как электронные очереди, платформы для обращений, системы платежей в бюджет и др., становятся всё более популярными и встречают всё большее доверие россиян. Но всё же проблема в данном вопросе присутствует – это значительная доля граждан, не доверяющих платёжам по картам и не готовых попробовать новый инструмент, что говорит о необходимости повышать доверие к современным технологиям платежей в целом».