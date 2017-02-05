4 февраля прошел юбилейный 30-й съезд ЛДПР, где было проведено переизбрание Председателя партии. Это - плановое мероприятие: формальный срок полномочий Председателя истёк. Также было переизбрано всё партийное руководство - и Высший Совет, и Центральная контрольно-ревизионная комиссия.

Игорь Лебедев указал на два важных момента. Во-первых, лидер ЛДПР Владимир Жириновский остался членом Высшего Совета (и возглавил его). Также Высший Совет порекомендовал Владимира Жириновского вновь на должность Председателя партии.

"Дело в том, - подчеркнул Лебедев, - что лидер партии это не просто "человек, осуществляющий руководящие функции", не менеджер и даже не "топ-менеджер". Разумеется, лидер осуществляет эти функции, но также он является символом партии, её лицом".

Существуют у нас, конечно, и "безликие" партии, где руководитель, прежде всего, выполняет именно менеджерские функции. Такова, например, "партия власти". Хотя её "безликость", отметил Лебедев, скорее, формальна: "В качестве лица "партии власти" реально выступает Президент РФ".

Игорь Лебедев уверен, что личное начало в публичной политике является одним из наиболее важных: "Именно поэтому мы часто высказываемся в пользу монархии. Монарх - не только руководитель государства, но и лицо страны, объединяющий символ. Та самая национальная идея. А лидер партии - это олицетворение партии, олицетворение партийной идеи. Нельзя вот так просто взять и поменять лицо, поменять идею. Это, разумеется, моё личное мнение. Но уверен, что такого же мнения придерживается большинство моих соратников. Поэтому итог голосования было легко предвидеть: Владимир Жириновский остался Председателем ЛДПР. Что же касается всех прочих партийных руководителей, то здесь ситуация совсем иная. Менеджеров необходимо ротировать. Это тоже понятно большинству из нас".

Таким образом, второй важный момент, на который указал Лебедев, - фактически полная смена состава партийного руководства. Состав Высшего Совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии был обновлён почти полностью.