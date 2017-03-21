«Илим» рассматривает возможность инвестирования в ЦБК на Дальнем Востоке
По его словам, сегодня стратегией развития «Илима» является экспортоориентированность.
«Мы изучаем сейчас эту возможность (инвестирования в ЦБК. — RNS), потому что государство сейчас активно приглашает (инвесторов. — RNS) в связи с политикой развития Дальнего Востока льготами, преимуществами какими-то. Идут переговоры с Минпромторгом. Пока, честно говоря, Китай тоже не в лучшем состоянии находится. Единственное, если мы будем видеть рынок для Китая и, может быть, придумаем какой-то другой вид целлюлозы, проект возможен для «Илима», потому что «Илим» всегда ищет возможность для развития», — сказал RNS Смушкин.
В феврале председатель ВЭБа Сергей Горьков рассказал журналистам, что ВЭБ в рамках развития дальневосточного лесопромышленного кластера проводит оценку строительства целлюлозно-бумажного комбината в этом регионе. Для его строительства потребуется стратегический инвестор. По его словам, завершить создание предпроекта планируется в первом полугодии 2017 года.