ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Илим» рассматривает возможность инвестирования в строительство целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на Дальнем Востоке, проект которого разрабатывает ВЭБ, рассказал RNS председатель совета директоров компании Захар Смушкин.По его словам, сегодня стратегией развития «Илима» является экспортоориентированность.

«Мы изучаем сейчас эту возможность (инвестирования в ЦБК. — RNS), потому что государство сейчас активно приглашает (инвесторов. — RNS) в связи с политикой развития Дальнего Востока льготами, преимуществами какими-то. Идут переговоры с Минпромторгом. Пока, честно говоря, Китай тоже не в лучшем состоянии находится. Единственное, если мы будем видеть рынок для Китая и, может быть, придумаем какой-то другой вид целлюлозы, проект возможен для «Илима», потому что «Илим» всегда ищет возможность для развития», — сказал RNS Смушкин.

В феврале председатель ВЭБа Сергей Горьков рассказал журналистам, что ВЭБ в рамках развития дальневосточного лесопромышленного кластера проводит оценку строительства целлюлозно-бумажного комбината в этом регионе. Для его строительства потребуется стратегический инвестор. По его словам, завершить создание предпроекта планируется в первом полугодии 2017 года.