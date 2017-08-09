ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Белорусском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском вокзалах Москвы внедрены автоматизированные энергосберегающие системы.

Введение в эксплуатацию автоматизированного диспетчерского контроля позволяет организовать дистанционное управление такими инженерными механизмами, как вентиляция, кондиционирование, свет, отопительное оборудование и др.

Благодаря интеллектуальной системе достигается значительный эффект от ресурсосбережения – около 20% в год.

Кроме того, в единый комплекс были объединены системы безопасности, что позволяет увеличить контроль над персоналом и ускорить ситуационное реагирование.

Круглосуточно в автоматическом режиме теперь работают теплоснабжение, электроэнергия, системы безопасности и пожаротушения.

Диспетчерский контроль осуществляется в режиме "24/7" – в случае любого отклонения в работе обслуживающим службам мгновенно приходит оповещение. Таким образом, реагирование на сбои происходит оперативно, а устранение проблем становится менее затратным.