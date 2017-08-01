ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 августа в России вступил в силу закон о выдаче электронных виз. Теперь иностранные граждане 18 государств могут посетить территорию Свободного порта Владивосток на особых условиях.

Согласно принятому нововведению, для того, чтобы стать гостем Свободного порта, необходимо не позднее чем за четыре дня до визита оформить заявку на получение электронной визы на сайте МИД России.

В Приморье въезд по новой схеме будет осуществляться через аэропорт Кневичи и морской пункт пропуска во Владивостоке.

По мнению директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, новый, революционный для нашей страны, механизм позволит повысить туристскую привлекательность края и повлияет на туристский поток в регион.

«Важно, что в перечень государств, граждане которых получили возможность пользоваться электронной визой, включены Китай, Япония и Сингапур. Это стратегические партнёры Приморья в туристской сфере. Турпоток из этих стран показывает динамичный рост. Например, по итогам первого полугодия этого года количество туристов, прибывших к нам из Японии, почти достигло итогового показателя 2016 года. А по числу гостей из Поднебесной мы входим в тройку самых популярных регионов России», – отметил глава департамента, обозначив, что значительное упрощение прохождения иностранцами визовых процедур станет дополнительным стимулом к росту интереса зарубежных гостей к региону.

При этом Константин Шестаков подчеркнул, что введение упрощённого визового режима в Свободном порту Владивосток – это долгожданная новелла не только для Приморского края, но и для всех крупных туристских дестинаций Российской Федерации.

«Все с нетерпеньем ждут реализации этого проекта и мы, конечно, понимаем, что в большей степени нововведение коснется и упростит возможность доступа к территориям индивидуальным туристам и туристам, которые приезжают сюда для решения своих бизнес-задач и вопросов», – сказал директор департамента.