Инспекторы ГИМС патрулируют водные объекты в Тверской области
12.02.2017, 17:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Инспекторы ГИМС в Тверской области ежедневно проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение количества несчастных случаев на водных объектах и случаев гибели на них.
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам осуществляют рейды и патрулирования водоёмов, в ходе которых проводят разъяснительные беседы с любителями рыбной ловли, раздают памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб, также ежедневно специалисты ведут контроль и мониторинг состояния льда на водоемах Тверской области.
Так, 12 февраля 2017 года инспекторами ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области было осуществлено 14 патрулирований на водоёмах области.
Во избежание происшествий и несчастных случаев Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует соблюдать основные правила поведения на льду.
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам осуществляют рейды и патрулирования водоёмов, в ходе которых проводят разъяснительные беседы с любителями рыбной ловли, раздают памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб, также ежедневно специалисты ведут контроль и мониторинг состояния льда на водоемах Тверской области.
Так, 12 февраля 2017 года инспекторами ГИМС Главного управления МЧС России по Тверской области было осуществлено 14 патрулирований на водоёмах области.
Во избежание происшествий и несчастных случаев Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует соблюдать основные правила поведения на льду.