Инвестор Свободного порта построит жилой комплекс во Владивостоке
09.03.2017, 12:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Инвестор Свободного порта Владивосток строит жилой комплекс в микрорайоне «Зелёный угол» с объёмом инвестиций 344,8 млн руб. Первый дом планируется сдать в декабре 2017 года, ещё два дома построят в июне 2018 года.
По словам директора компании Владислава Дарьинского, всего в течение 10 лет запланировано строительство 30 жилых домов эконом-класса.
Стоимость квартиры составит 48 тысяч рублей за один квадратный метр. Таким образом квартира площадью 52 кв. метра будет строить 2,5 миллиона рублей. Часть квартир отводится для участников программы «Жильё для российской семьи», для которых стоимость квадратного метра составит 35 тысяч рублей.
На территории строительной площадки установлены веб-камеры, участники долевого строительства могут в режиме реального времени через интернет следить за ходом работ с любого устройства. В настоящее время проведены работы по закладке фундамента первого дома и начато возведение его каркаса. В новых квартирах уже будет цементная стяжка, пластиковые окна, входная дверь, межкомнатные перегородки, радиаторы отопления с горизонтальной разводкой, сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, включая все счетчики. Застройщик страхует каждую квартиру на полную стоимость на период строительства. Также застрахованы строительно-монтажные риски и период постгарантийного обслуживания зданий на пять лет, включая гражданскую ответственность.
В Приморском крае прогнозируется рост объемов индивидуального жилищного строительства в связи с реализацией федерального закона о дальневосточном гектаре
Первые этажи новых зданий полностью предназначаются для нежилых социально-значимых помещений. Здесь разместятся детские клубы, медицинские центры, фитнес-залы, спортивные площадки, детские игровые комплексы, магазины и другие социально значимые объекты. На остальных этажах предусмотрена планировка двух- и трёхкомнатных квартир. Также предполагается создание открытых и закрытых парковок на придомовой территории жилого комплекса.
Как отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов, кластер недвижимости в Свободном порту Владивостока востребован среди предпринимательского сообщества. Сегодня в отрасли жилого строительства статус резидента получили 15 компаний и приступили к реализации проектов на общую сумму инвестиций более 25 миллиардов рублей.
Отметим, в Приморском крае прогнозируется рост объемов индивидуального жилищного строительства в связи с реализацией федерального закона о дальневосточном гектаре. С 1 февраля 2017 года получить бесплатный земельный участок в Приморье может любой житель России.
В прошлом году в Приморье введены в строй почти 500 тысяч квадратных метров нового жилья. 40% из их – индивидуальные постройки.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, край уже почувствовал эффект от реализации федеральных законов.
По словам директора компании Владислава Дарьинского, всего в течение 10 лет запланировано строительство 30 жилых домов эконом-класса.
Стоимость квартиры составит 48 тысяч рублей за один квадратный метр. Таким образом квартира площадью 52 кв. метра будет строить 2,5 миллиона рублей. Часть квартир отводится для участников программы «Жильё для российской семьи», для которых стоимость квадратного метра составит 35 тысяч рублей.
На территории строительной площадки установлены веб-камеры, участники долевого строительства могут в режиме реального времени через интернет следить за ходом работ с любого устройства. В настоящее время проведены работы по закладке фундамента первого дома и начато возведение его каркаса. В новых квартирах уже будет цементная стяжка, пластиковые окна, входная дверь, межкомнатные перегородки, радиаторы отопления с горизонтальной разводкой, сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, включая все счетчики. Застройщик страхует каждую квартиру на полную стоимость на период строительства. Также застрахованы строительно-монтажные риски и период постгарантийного обслуживания зданий на пять лет, включая гражданскую ответственность.
В Приморском крае прогнозируется рост объемов индивидуального жилищного строительства в связи с реализацией федерального закона о дальневосточном гектаре
Первые этажи новых зданий полностью предназначаются для нежилых социально-значимых помещений. Здесь разместятся детские клубы, медицинские центры, фитнес-залы, спортивные площадки, детские игровые комплексы, магазины и другие социально значимые объекты. На остальных этажах предусмотрена планировка двух- и трёхкомнатных квартир. Также предполагается создание открытых и закрытых парковок на придомовой территории жилого комплекса.
Как отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов, кластер недвижимости в Свободном порту Владивостока востребован среди предпринимательского сообщества. Сегодня в отрасли жилого строительства статус резидента получили 15 компаний и приступили к реализации проектов на общую сумму инвестиций более 25 миллиардов рублей.
Отметим, в Приморском крае прогнозируется рост объемов индивидуального жилищного строительства в связи с реализацией федерального закона о дальневосточном гектаре. С 1 февраля 2017 года получить бесплатный земельный участок в Приморье может любой житель России.
В прошлом году в Приморье введены в строй почти 500 тысяч квадратных метров нового жилья. 40% из их – индивидуальные постройки.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, край уже почувствовал эффект от реализации федеральных законов.