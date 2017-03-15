ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инвесторы из России и Китая реализуют проекты в сфере сельского хозяйства на Дальнем Востоке с объёмом инвестиций 270 млн долларов. Об этом было заявлено в рамках «дня китайского инвестора», проводимого вице-премьером –полпредом Президента России в ДФО Юрием Трутневым. Для развития агробизнеса на Дальнем Востоке международная агропромышленная группа «Содружество» совместно с китайскими компаниями создадут консорциум.

В настоящий момент разработан проект строительства завода по глубокой переработке соевых бобов и производству изолята соевого белка из соевых бобов, выращенных в Амурской области, Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. Общий объём инвестиций в проекты составит 270 млн долларов США. Вместе с ГК «Содружество» в проект могут войти стратегические партнёры компании – «Ледженд Холдингс» (Legend Holdings), «Бэйдахуан Групп» (Beidahuang Group) и Китайская государственная машиностроительная корпорация (China National Machinery Industry Corporation).

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков заявил, что такой консорциум может стать резидентом одной из территорий опережающего развития в Амурской области. В настоящее время ГК «Содружество» приобрела и реконструировала в Амурской области комплекс по перевалке зерновых, непосредственно прилегающий к Транссибирской железнодорожной магистрали.

«Мы видим интерес китайских инвесторов. Они планируют заниматься в Амурской области развитием растениеводства, переработкой сои, производством соевого изолята и создавать соответствующую логистическую инфраструктуру», – отметил Александр Крутиков.

Также ГК «Содружество» разрабатывает проект в Зарубино по строительству зернового терминала и глубоководного порта. Замминистра подчеркнул, что для российской стороны эти планы представляют большой интерес.