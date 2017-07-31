Инвесторы в течение двух недель представят проект достройки "АхтубаСитиПарк"
31.07.2017, 20:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Проблема обманутых дольщиков объекта компании ООО "АхтубаСитиПарк" была рассмотрена на рабочем совещании проводимого в администрации городского округа Волжский Волгоградской области под председательством депутата Государственной Думы Ирины Гусевой от фракции "Единая Россия", которая вошла в состав рабочей группы Президиума Генерального совета Партии по защите прав дольщиков.
На совещании было рассмотрено два основных вопроса: о принятии мер к недобросовестным застройщикам в Перми и Волжском, вторым вопросом обсуждалось привлечение двух инвесторов для завершения строительства долгостроев.
Гусева отметила, что в настоящее время в реестр проблемных объектов на территории города Волжского включены три дома масштабного проекта компании ООО "АхтубаСитиПарк".
"Сегодня, как правило, большинство объектов достраивается за счёт крупных инвесторов. Сейчас таких инвесторов, способных вытянуть большую нагрузку, найти трудно, поэтому мы предлагаем присутствующим инвесторам не позднее двух недель предоставить окончательный экономический расчёт, предложение модели по окончанию достройки, и мы в свою очередь готовы вести переговоры с любым банком", - отметила депутат.
Гусева подчеркнула, что решение проблемы находится на контроле и делается всё возможное для её решения.
На совещании было рассмотрено два основных вопроса: о принятии мер к недобросовестным застройщикам в Перми и Волжском, вторым вопросом обсуждалось привлечение двух инвесторов для завершения строительства долгостроев.
Гусева отметила, что в настоящее время в реестр проблемных объектов на территории города Волжского включены три дома масштабного проекта компании ООО "АхтубаСитиПарк".
"Сегодня, как правило, большинство объектов достраивается за счёт крупных инвесторов. Сейчас таких инвесторов, способных вытянуть большую нагрузку, найти трудно, поэтому мы предлагаем присутствующим инвесторам не позднее двух недель предоставить окончательный экономический расчёт, предложение модели по окончанию достройки, и мы в свою очередь готовы вести переговоры с любым банком", - отметила депутат.
Гусева подчеркнула, что решение проблемы находится на контроле и делается всё возможное для её решения.
Источник: Единая Россия