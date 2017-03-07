ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) в преддверии Международного женского дня представляет данные исследования, посвящённого российским женщинам.

Некрасивых женщин, как известно, не бывает. Но кто же всех милее? В народном рейтинге прекрасных дам, когда-либо живших или живущих ныне в России, первую строчку заняли близкие женщины (мамы, сёстры, любимые, жены) – их назвали 5% опрошенных. На втором месте, согласно данным опроса «ВЦИОМ-Спутник», - народная артистка СССР Элина Быстрицкая (3%). По 2% «голосов» набрали Оксана Фёдорова, Валентина Терешкова, София Ротару, Валентина Матвиенко, Алина Кабаева.

На вопрос о том, кому из российских женщин можно присвоить звание «самая умная», 7% респондентов назвали Валентину Терешкову, 6% - Валентину Матвиенко, ещё 6% - своих знакомых женщин. Примечательно, что в ряду наших современниц стоит историческая личность – императрица Екатерина II – 5% россиян считают её самой умной женщиной России.

В подарок к 8 марта половина россиян (52%) планирует преподнести близким женщинам цветы, среди мужчин эта доля составляет 65%, среди женщин – 41%. В ТОП подарков для подруг и родственниц также входят парфюмерия, косметика (31% среди всех опрошенных, 37% среди женщин против 25% среди мужчин), конфеты, спиртное, деликатесы (23% среди всех опрошенных, 29% против 16, соответственно), а также сувениры (15%, среди женщин – 22% среди мужчин – 7%), билеты на концерт (11%), деньги (11%, мужчины (15%) планируют подобный подарок чаще, чем женщины (8%)).

Заметное отклонение от средневыборочного значения также отмечается по таким вариантам, как ювелирные украшения (9% среди всех опрошенных, 18% среди мужчин, 2% среди женщин), мобильные телефоны (5% среди всех опрошенных, 9% среди мужчин, 3% - среди женщин). Только 9% представителей сильной половины человечества, по данным последнего опроса, признались, что не планируют преподносить подарков в Международный женский день.

Наиболее типичными способами выбора подарка на 8 марта у мужчин является, с одной стороны, «угадывание» (размышление над тем, что подарить) – его практикуют 29%, с другой – «узнавание» (прямой вопрос) – 25%. Интересно, что за последние 5 лет почти вдвое выросла доля мужчин, дарящих деньги с расчетом, что дама сама приобретет себе подарок (10% в 2012 г., 19% в 2017 г.).

Данные комментирует руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов: «8 марта – один из самых любимых праздников россиян. На отношение к нему не влияет ни материальное положение, ни социальный статус человека. Он уже давно потерял своё идеологическое наполнение, но со временем теряет и гендерное, все больше превращаясь в праздник семьи. Это объясняет и приоритетный фокус – на самых близких женщин. Очевидно, такая тенденция будет только усиливаться одновременно с повышением ценности семьи. Отношение к празднику – очень эмоциональное. Это определяет и устойчивость отношения к нему и выбор подарка, ведь цветы в качестве презента - это проявление искренних чувств».