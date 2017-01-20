ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Оказалось, что зарплату в конверте на своей основной работе получают 40% респондентов, из них 30% – «серую» и 10% – «чёрную». При этом для серых схем типично отдавать в конверте больше 50% суммы выплат. Треть опрошенных имеют дополнительную работу, и на них доля тех, кто получает «чёрную» зарплату, ещё выше – 55%.Об этом говорится в исследовании проекта «Mail.Ru для бизнеса».

Почти половина респондентов теоретически могли бы перейти на чёрную или серую зарплату. Основная мотивация – увеличение оклада. 56% считают, что при таких условиях он должен вырасти вдвое, ещё 31% — в полтора раза. Интересно, что 7% опрошенных вообще не гонятся за белой зарплатой и готовы перейти на оплату в конвертах даже без повышения заработка.

Больше половины респондентов (51%) называют среди минусов чёрных и серых схем низкие пенсионные отчисления. Однако только 4% считают, что государственной пенсии им хватит на всё. Пятая часть рассчитывает, что пенсия покроет основные потребности. Треть (29%) не рассчитывают на государственную пенсию совсем. 47% верят, что суммы хватит хотя бы на оплату коммунальных платежей.

Более трети респондентов (37%) собираются жить на пенсии за счёт накоплений. При этом сбережения начали делать лишь 10%. Треть опрошенных не будет откладывать деньги на пенсию, а 58% только планируют этим заняться.

В опросе приняли участие 640 пользователей проекта «Mail.Ru для бизнеса» — платформы, которая объединяет сервисы Mail.Ru Group, ориентированные на b2b-рынок.