ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сборы Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по подведению итогов деятельности за 2016 год и постановке задач на 2017 год состоялись в столице.



Ежегодный Сбор, посвященный подведению итогов работы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в г. Москве под руководством председателя КЧС и ПБ г. Москвы Петра Бирюкова, прошел в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС г. Москвы.



В сборе приняли участие заместитель Главы МЧС России Владлен Аксенов, председатель Общественного совета Главного управления МЧС России по г. Москве, депутат Московской городской Думы Инна Святенко, заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве Андрей Понорец, члены Правительства Москвы, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности административных округов г. Москвы, руководители органов исполнительной власти г. Москвы и руководители городских организаций.



Для участников сборов МГСЧС в выставочном зале Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям г. Москвы была развернута выставка, на которой были представлены новейшие образцы современной техники, применяемой в работе экстренных служб города и оперативных подразделений.



Почетные гости мероприятия с интересом осмотрели медицинское и спасательное оборудование, используемое при оказании помощи пострадавшим и проведении аварийно-спасательных работ, представленное Московским авиационным центром, Московской городской поисково-спасательной службой на водных объектах, а также медиками и психологами пожарно-спасательного центра. Экспозиция средств индивидуальной защиты органов дыхания, посвященная Году гражданской обороны, вызвала у гостей Сбора живой интерес.



В ходе прошедших сборов были освещены результаты работы, достижения и определены перспективы дальнейшего развития системы защиты населения и территорий Москвы.



Открыл мероприятие приветственным словом от Мэра Москвы Сергея Собянина председатель КЧС и ПБ г. Москвы Петр Бирюков. «В 2016 году спасатели Москвы проделали большую работу, благодаря которой сократилось количество аварий, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Важным результатом стало увеличение числа спасенных человеческих жизней при пожарах и на водных объектах. Убежден, что нынешний Сбор будет способствовать дальнейшему повышению эффективности Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - сказал Петр Бирюков.



С докладом «Об итогах деятельности Московской городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2016 году» выступил руководитель столичного главка МЧС Илья Денисов.



«В минувшем году мы качественно выполняли возложенные на нас задачи. Учитывая статус города, его размеры и плотность населения, показатели количества пожаров на 100 тысяч населения в столице в 2 раза ниже общероссийского, а если обращаться к мировой статистике, то на 1000 человек количество пожаров в 3 раза ниже чем в Берлине и значительно меньше Рима, Нью Йорка или Гонконга», - констатировал Илья Денисов.



Говоря о снижении количества происшествий, начальник Главного управления отметил снижение количества оперативных событий, которые можно считать следствием усиления разъяснительной, консультативной и обучающей работы. В минувшем году в тесном взаимодействии с городскими органами власти, территориальными органами ФСБ и МВД были успешно выполнены задачи по обеспечению безопасности проведения более 1700 массовых мероприятий, количество которых неуклонно растет. Для обеспечения безопасности мероприятий привлекалось более 7000 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и около 200 единиц техники. «К каждому из событий разрабатывались и выполнялись комплексы уникальных профилактических мер разъяснительного, организационного, режимного и технического характеров. Кроме того в ходе мероприятий осуществлялось дежурство дозорных и специальных нарядов» - пояснил Илья Денисов. «Полагаю, что именно благодаря грамотно спланированному и своевременно проведенному комплексу профилактических мероприятий в течение летнего пожароопасного периода на территории города не допущено ни ландшафтных, ни природных пожаров» - добавил начальник Главного управления



Также, в своем докладе Илья Денисов рассмотрел вопросы эффективного внедрения новых форм подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности, аудита и декларирования пожарной безопасности, развития и совершенствования системы управления и информационного обмена.



«Органы управления, силы и средства МГСЧС готовы к выполнению стоящих задач», - завершил свое выступление Илья Денисов



Председатель Общественного совета при Главном управлении МЧС России и Департаменте ГОЧСиПБ г. Москвы, Депутат Московской городской Думы Инна Святенко отметила в своем выступлении: «В 2016 году было организовано тесное взаимодействие Московской городской Думы с Главным управлением МЧС Росси по г. Москве и Департаментом по делам ГОЧСиПБ г. Москвы, проведен ряд совместных мероприятий. Профилактические рейды в период Крещенских купаний, социальные акции для детей, конкурсы, активно вовлекающие студенческую молодежь. В 2017 году мы планируем продолжить эффективное сотрудничество во благо нашей общей цели – обеспечение безопасности жителей столичного мегаполиса»



Заместитель Главы МЧС России Владлен Аксенов в своем выступлении сообщил об итогах деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации. Как отметил замминистра, в 2016 году система эффективно и в полном объеме выполнила все возложенные на нее задачи и функции в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также гражданской обороны.



«В течение прошедшего года совместными усилиями федерального центра и регионов спасены при чрезвычайных ситуациях, пожарах, дорожно-транспортных происшествиях и происшествиях на водных объектах более 237 тысяч человек, - отметил Владлен Аксенов. - За каждой спасенной жизнью – тяжелый повседневный труд сотрудников МЧС России и представителей других служб»



Также, заместитель Министра обратил внимание на совершенствование системы РСЧС. Так, специалистами ведомства проводится активная работа по формированию государственной политики в области безопасности жизнедеятельности населения и совершенствованию законодательства в данной сфере, модернизируется система реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары, а особое внимание уделяется повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения.



«Хочу выразить признательность за плодотворное сотрудничество руководителям органов исполнительной власти и председателям комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней, работающих на территории г. Москвы. Хотелось бы поблагодарить военнослужащих, государственных служащих, спасателей и пожарных за добросовестное отношение к своим обязанностям, за профессионализм и самоотверженность», - выразил слова благодарности за осуществляемую работу Владлен Аксенов.



В завершении, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков подвел итоги прошедшей работы и определил задачи на 2017 году.



Как отметил Петр Павлович, в 2016 году московскими пожарными-спасателями была проделана большая работа. Сократилось количество жертв в авариях, на пожарах и в других чрезвычайных ситуациях. «Со своей стороны, правительство Москвы будет и впредь делать все возможное для развития материально-технической базы всей системы безопасности нашего города. Речь идет и о социальной поддержке сотрудников пожарно-спасательных подразделений, всего личного состава московского гарнизона пожарной охраны» - пояснил заместитель Мэра столицы.



Петр Бирюков определил наиболее приоритетные направления деятельности, сделав акцент на ряде аспектов, связанных с вопросами обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы. Так, внимание заместителя Мэра было уделено всесторонней подготовке к летнему периоду и к периоду весенних паводков: «В марте мы проведем совместное заседание, на котором определим готовность к весенним паводкам. Особенно важно хорошо подготовиться к паводку на территории Новой Москвы. У нас есть опыт, есть хорошая материально-техническая база, а главное, есть профессионалы, готовые выполнять задачи любой сложности. Разумеется, здесь мы будем работать в тесном взаимодействии с префектурами, районными управами, предприятиями, учреждениями столицы, и, конечно, с правительством Московской области».



Также, Петр Павлович обратил внимание собравшихся на вопрос межведомственного взаимодействия во время обеспечения безопасности в период проведения на территории столицы массовых мероприятий: «У нас в городе такие мероприятия проходят практически ежедневно», - отметил заместитель мэра. – «Главная задача – гарантировать всем москвичам и гостям столицы безопасность. И здесь огромная нагрузка ложится на наши силовые ведомства, в том числе и Главное управление МЧС. Здесь мы будем работать в тесном взаимодействии и с «силовиками», и с Департаментами культуры и культурного наследия, с органами исполнительной власти округов и районов столицы. Конечно, при этом нельзя забывать о профилактике и информировании горожан».



Также, Петр Бирюков обратил внимание собравшихся на то, что «во всей этой работе мы должны определить для себя более высокую планку деятельности, ведь на Москву обращены все взоры, и наш опыт потом перенимают в регионах». Специалисты Москвы должны быть готовы в любой момент прийти на помощь любому региону страны. «Мощь нашей московской группировки и системы гражданской обороны позволяет проводить такую работу, более того, мы готовы к оказанию такой помощи» - подчеркнул руководитель Комплекса городского хозяйства.



В завершении встречи заместитель Главы МЧС России Владлен Аксенов торжественно наградил победителя в номинации «Содружество во имя спасения» заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петра Бирюкова Дипломом VIII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». Также состоялось награждение лучших предприятий Комплекса городского хозяйства и руководителей, добившихся наибольших успехов в организации работы по обеспечению безопасности столицы. Наиболее отличившиеся руководители органов исполнительной власти были награждены ведомственными наградами МЧС России.



Кроме того, были награждены представители районов, ставших победителями городского смотр-конкурса «Лучший район (поселение) города Москвы в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2016 году».