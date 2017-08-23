ОРЕАНДА-НОВОСТИ Последняя неделя августа будет по-прежнему держать в напряжении оперативные подразделения МЧС России на территории уральских, сибирских и дальневосточных регионов. Диапазон температур от +33 на юге Урала до выпадения снега на севере Красноярского края. Ливневые дожди в Сибири будут способствовать стабилизации лесопожарной обстановки, а на Дальнем Востоке спровоцируют повышение уровней рек.



До конца текущей недели практически на всём Урале будет по-летнему жарко. Согласно прогнозам Росгидромета, дневные температуры ожидаются +25 +30, в южных районах до +33. Классы пожарной опасности в природной среде, в том числе и в Челябинской области будут нарастать, прогнозируется осложнение пожарной обстановки. Для сохранения пожарного благополучия на территории субъектов, необходимо неукоснительное соблюдение требований пожарной безопасности, бдительность и предельная осторожность в быту, на производстве, в природной среде.



В Сибири, напротив, циклоническая деятельность будет способствовать уменьшению количества и площадей природных пожаров. Интенсивные осадки, которые ожидаются в северных районах Красноярского края, затем в Иркутской области, Бурятии и в Забайкалье благоприятно скажутся на пожарной обстановке. Осложнения гидрологической обстановки специалисты гидромета на территории Сибири не прогнозируют.



Предупреждения о неблагоприятной погоде, способной ухудшить оперативную ситуацию, получили дальневосточные регионы. В ближайшие дни ожидается выход активного циклона со стороны Китая, который пройдёт по Амурской области, Еврейской автономии, Хабаровскому и Приморскому краям. Циклон принесёт ливневые осадки от 30 до 50 мм и порывы ветра до 23 м/с. Комплекс неблагоприятных метеоявлений может повлиять на работу объектов энергетики, коммунального хозяйства, дорожную и транспортную инфраструктуру. Гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в реках с подтоплением низменных территорий, мостовых переходов.



Аварийно-восстановительные работы, которые в настоящий момент проводятся в муниципалитетах Приморского края, могут быть затруднены.



Специалисты по мониторингу Сибирского регионального центра МЧС России и Росгидромета детализируют погодный прогноз и своевременно предоставляют его руководству муниципалитетов для проведения превентивных мероприятий по защите населения. В помощь местным властям на территории Приморья сосредоточена группировка МЧС России численностью более 2 000 человек с автомобильной, плавательной и авиационной техникой. Спасатели могут быть задействованы в любом регионе Дальнего Востока, где сформируется опасная для населения оперативная обстановка.