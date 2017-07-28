Из России во Францию экстрадировали криминального авторитета Нодара Алояна
28.07.2017, 19:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "В августе 2016 года сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с НЦБ Интерпола МВД России при поддержке спецподразделения "Зубр" Федеральной службы войск национальной гвардии России в г. Москве был задержан криминальный авторитет Нодар Алоян, находившийся в международном розыске.
Его разыскивали по каналам Интерпола правоохранительные органы Франции с целью ареста и выдачи за участие в организации преступного сообщества и отмывание денежных средств, приобретённых преступным путём.
Сегодня, удовлетворив запрос французских коллег о выдаче, в международном аэропорту Шереметьево состоялась передача Н. Алояна представителям компетентных органов Франции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Его разыскивали по каналам Интерпола правоохранительные органы Франции с целью ареста и выдачи за участие в организации преступного сообщества и отмывание денежных средств, приобретённых преступным путём.
Сегодня, удовлетворив запрос французских коллег о выдаче, в международном аэропорту Шереметьево состоялась передача Н. Алояна представителям компетентных органов Франции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Источник: МВД РФ