ОРЕАНДА-НОВОСТИ Все системы жизнеобеспечения города, в том числе энергетические сети и оборудование, в условиях сильной жары работают в штатном режиме, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.



«В такую погоду нагрузка на сети растёт, но городская энергосистема рассчитана на то, чтобы выдерживать и 40-градусную жару, и 40-градусные морозы», — рассказали в ведомстве.



В Москве приняты все меры для обеспечения надёжной работы оборудования и бесперебойного электроснабжения потребителей, отключений нет.



Московские дороги в жару поливают чаще, каждые два часа, в этих работах задействовано порядка пяти тысяч единиц техники. «При таких высоких температурах используется нестандартный полив — разбрызгивателями вверх. Это улучшает экологическую ситуацию в городе, создаёт освежающий эффект, который позволяет москвичам и гостям города легче переносить жару», — пояснили в комплексе городского хозяйства столицы.



Чтобы не навредить здоровью, в жаркую погоду стоит придерживаться простых правил. Врачи советуют иметь при себе бутылку минеральной негазированной воды — она хорошо утоляет жажду. Ни в коем случае нельзя пить в жару сладкую газировку и алкоголь, в том числе пиво. Горячительные напитки только повышают температуру тела и способствуют быстрому выводу жидкости из организма. При высокой температуре воздуха тело человека перегревается, выделяет пот и теряет влагу. Это негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе.