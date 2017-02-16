Железняк: желание США говорить с Россией с позицией силы бесперспективно
16.02.2017, 12:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По словам заместителя секретаря Генсовета «Единой России», члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, своими законодательными инициативами американские парламентарии не способствуют возобновлению разумного диалога с Россией для решения глобальных задач
Словесные атаки и желание американских ястребов говорить с «позиции силы» с Россией - абсолютно бесперспективное занятие, которое не приблизит разрешение международных проблем, и не будет способствовать установлению стабильности в мире. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк, комментируя высказывание главы Пентагона, который заявил, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы.
«Господам из Пентагона пора оставить устаревшую привычку навязывать свои правила и пытаться управлять мировыми процессами. Бравада вашингтонских ястребов всё меньше поддержки находит уже и в Европе», - сказал Железняк.
Он подчеркнул, что безответственное бряцание оружием на наших границах становится навязчивой идеей НАТОвских пропагандистов. Не демонстрируя значимых успехов в борьбе с настоящими врагами, они выдумывают себе мнимого и доблестно на словах ему противостоят.
Словесные атаки и желание американских ястребов говорить с «позиции силы» с Россией - абсолютно бесперспективное занятие, которое не приблизит разрешение международных проблем, и не будет способствовать установлению стабильности в мире. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк, комментируя высказывание главы Пентагона, который заявил, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы.
«Господам из Пентагона пора оставить устаревшую привычку навязывать свои правила и пытаться управлять мировыми процессами. Бравада вашингтонских ястребов всё меньше поддержки находит уже и в Европе», - сказал Железняк.
Он подчеркнул, что безответственное бряцание оружием на наших границах становится навязчивой идеей НАТОвских пропагандистов. Не демонстрируя значимых успехов в борьбе с настоящими врагами, они выдумывают себе мнимого и доблестно на словах ему противостоят.