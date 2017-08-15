Железняк назвал памятник воинам ВСУ в Киеве демонстрацией злобной сути украинской власти
15.08.2017, 19:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Очередным актом агрессии против России назвал замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк открытие памятника воинам ВСУ в Киеве.
"Трусливые и жестокие нациствующие отморозки, память которых украинские власти решили увековечить, запомнились лишь мародерством, пытками и убийствами детей, женщин и стариков на Донбассе, охотой на независимых журналистов и стрельбой по жилым домам, больницам, школам, общественному транспорту и городским системам жизнеобеспечения", - сказал он.
"Это не воины, а шакалы, сильные лишь против безоружных, такие же гнилые и подлые, как их предатели-кумиры Бандера и Шухевич. Нынешний памятник им под стать, он демонстрирует людоедскую и злобную суть нынешней украинской власти и ее неонацистских шестерок-атошников", - добавил Железняк.
"Показательно и то, что для памятника выбран не образ воина-защитника Украины, который хоть как-то попытался бы обелить и героизировать моральных уродов, бесчинствующих на Донбассе, а меч, воткнутый в карту России, что является выражением прямой угрозы нашей стране и призывом к агрессии в отношении России", - заявил замсекретаря Генсовета.
По его словам, подобные неприемлемые действия со стороны украинских властей требуют жесткой реакции со стороны России, вменяемой части международного сообщества и должны стать предметом рассмотрения Совбеза ООН.
Ранее в Киеве установили памятник бойцам ВСУ, погибшим в ходе силовой операции в Донбассе. Отмечается, что памятник был создан на пожертвования "волонтеров". Внешне он представляет собой меч, пронзающий карту Российской Федерации. На постаменте - изображение воина с крыльями, раскрашенными в цвета украинского флага.
"Трусливые и жестокие нациствующие отморозки, память которых украинские власти решили увековечить, запомнились лишь мародерством, пытками и убийствами детей, женщин и стариков на Донбассе, охотой на независимых журналистов и стрельбой по жилым домам, больницам, школам, общественному транспорту и городским системам жизнеобеспечения", - сказал он.
"Это не воины, а шакалы, сильные лишь против безоружных, такие же гнилые и подлые, как их предатели-кумиры Бандера и Шухевич. Нынешний памятник им под стать, он демонстрирует людоедскую и злобную суть нынешней украинской власти и ее неонацистских шестерок-атошников", - добавил Железняк.
"Показательно и то, что для памятника выбран не образ воина-защитника Украины, который хоть как-то попытался бы обелить и героизировать моральных уродов, бесчинствующих на Донбассе, а меч, воткнутый в карту России, что является выражением прямой угрозы нашей стране и призывом к агрессии в отношении России", - заявил замсекретаря Генсовета.
По его словам, подобные неприемлемые действия со стороны украинских властей требуют жесткой реакции со стороны России, вменяемой части международного сообщества и должны стать предметом рассмотрения Совбеза ООН.
Ранее в Киеве установили памятник бойцам ВСУ, погибшим в ходе силовой операции в Донбассе. Отмечается, что памятник был создан на пожертвования "волонтеров". Внешне он представляет собой меч, пронзающий карту Российской Федерации. На постаменте - изображение воина с крыльями, раскрашенными в цвета украинского флага.
Источник: Единая Россия