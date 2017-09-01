ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк поздравил российских учащихся, их родителей и педагогов с Днём знаний. Парламентарий отметил, что система образования является одним из важнейших приоритетов деятельности государства и партии.

"Мир быстро меняется, и на каждом этапе обучения необходимо формировать и использовать уникальную комбинацию образовательных и воспитательных практик, которые позволяли бы максимально раскрывать и реализовывать потенциал каждого учащегося и при этом формировали его как личность и гражданина нашей великой страны. Для этого необходимо разумно комбинировать использование самых современных технологий, сокровищницу многонациональной отечественной культуры и уникальный опыт российской и советской педагогических школ", – подчеркнул парламентарий, отметив, что результаты этой работы должны быть видны в ежегодном росте уровня отечественного школьного образования, повышении качества преподавания и востребованности знаний выпускников.

По мнению Железняка, особое внимание необходимо уделять таким предметам, как история, родной язык и литература, которые играют важную роль в формировании личности человека и гражданина. "Сегодня это особенно важно. Глобальное информационное пространство, в котором живёт современный учащийся, является не только безграничным ресурсом знаний, но и источником рисков для здоровья и формирования личности ребёнка. Поэтому обучение подростков навыкам безопасной деятельности в информационной среде и системное пресечение государством распространения преступного контента в Сети являются важными направлениями деятельности государства по защите детей и детства", – пояснил он.

Важной миссией Партии Железняк назвал работу, которую "Единая Россия" проводит во всех регионах страны, где партийцы при участии общественных движений и волонтёров помогают подготовиться к началу учебного года и ученикам, и родителям, и непосредственно учебным заведениям. В этом году успешно прошла партийная акция "Собери ребёнка в школу", благодаря которой удалось помочь собраться к школе большому количеству детей из малообеспеченных семей.