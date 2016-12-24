Железняк: уходящая администрация США хочет любой ценой оставить о себе след в истории
24.12.2016, 14:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По словам замсекретаря Генсовета Партии Сергея Железняка, Барака Обаму и его команду будут вспоминать не только американцы, но и люди в других странах
«Агонией политического неудачника» назвал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк решение Барака Обамы о распространении так называемого «Закона Магнитского» в отношении граждан всех стран.
Парламентарий отметил, что уходящая администрация Вашингтона явно хочет любой ценой оставить о себе след в истории и, похоже, у нее это получится. «Очевидно, что Обаму и его команду будут вспоминать не только американцы, но и люди в других странах, как самую бездарную и провальную администрацию Белого дома», - сказал Железняк.
Он подчеркнул, что уходящий президент США своим решением позволил в течение шести лет вводить санкции в отношении граждан всех стран, если вдруг Америке почудится, что эти люди причастны к коррупции или нарушениям прав человека.
«Болезненные амбиции политического неудачника, с параноидальным упорством навязывающего мировой общественности идею об исключительности американской нации и безупречности американской демократии способны загнать в тупик отношения США со всеми странами. Возможно, расстроенный поражением демократов Обама не заметил, что мир меняется, идут глобальные трансформации, в разных странах набирают мощь патриотические силы, не желающие плясать под американскую дудку в ущерб собственным национальным интересам», - заявил парламентарий.
«Агонией политического неудачника» назвал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк решение Барака Обамы о распространении так называемого «Закона Магнитского» в отношении граждан всех стран.
Парламентарий отметил, что уходящая администрация Вашингтона явно хочет любой ценой оставить о себе след в истории и, похоже, у нее это получится. «Очевидно, что Обаму и его команду будут вспоминать не только американцы, но и люди в других странах, как самую бездарную и провальную администрацию Белого дома», - сказал Железняк.
Он подчеркнул, что уходящий президент США своим решением позволил в течение шести лет вводить санкции в отношении граждан всех стран, если вдруг Америке почудится, что эти люди причастны к коррупции или нарушениям прав человека.
«Болезненные амбиции политического неудачника, с параноидальным упорством навязывающего мировой общественности идею об исключительности американской нации и безупречности американской демократии способны загнать в тупик отношения США со всеми странами. Возможно, расстроенный поражением демократов Обама не заметил, что мир меняется, идут глобальные трансформации, в разных странах набирают мощь патриотические силы, не желающие плясать под американскую дудку в ущерб собственным национальным интересам», - заявил парламентарий.