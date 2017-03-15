ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Потеря Киевом предприятий, которая неизбежна из-за введенной блокады транспортного сообщения с Донбассом, очевидно станет точкой невозврата в украинском кризисе и началом необратимых последствий для экономики страны. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

«Коллапс, к которому бездарный Киевский режим привел Украину в экономике и банковской сфере бьет в первую очередь по обнищавшему и запуганному населению. Своими деструктивными преступными действиями, постоянными вооруженными провокациями, отсутствием государственного управления власти «незалежной» отнимают у своих же граждан рабочие места, последние сбережения, и упорно пытаются избавиться от промышленности, чтобы окончательно вернуть страну в доиндустриальную эпоху».

По его словам, вполне ожидаемо, что рано или поздно украинские националисты совершат атаки на представителей российской банковской системы, вынужденно продолжающих работать на Украине.

Железняк добавил, что Киев не способен обеспечить нормальную работу национальной банковской сферы, при этом намерен ввести санкции против российских банков, единственных, кто нормально выполнял свои функции и обязательства перед вкладчиками на Украине. По мнению депутата, такими действиями Киев фактически подталкивает к очередному обвалу курс гривны, чем вновь ударит по карману миллионов украинцев.