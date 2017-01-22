Жертвами ДТП в ХМАО стали 4 человека
22.01.2017, 18:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня на 864 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкноавение двух автомобилей. В результате четыре человека погибли.
Участниками ДТП стали Тойота Рав и Митсубиси Лансер. Помимо четырёх погибших пятеро получили травмы различной степени тяжести.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Участниками ДТП стали Тойота Рав и Митсубиси Лансер. Помимо четырёх погибших пятеро получили травмы различной степени тяжести.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.