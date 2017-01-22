ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня на 864 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкноавение двух автомобилей. В результате четыре человека погибли.

Участниками ДТП стали Тойота Рав и Митсубиси Лансер. Помимо четырёх погибших пятеро получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.