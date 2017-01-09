ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия постепенно сокращает военное присутствие в Сирии. Первой переход из Средиземного моря начала авианесущая группировка во главе с «Адмиралом Кузнецовым». Владимир Жириновский рассказал, почему уходят российские войска и каков итог полугодичного участия военных сил РФ в сирийском конфликте.

Председатель ЛДПР отметил, что Россия не планирует повторять в Сирии так называемый «афганский сценарий», втягиваясь в продолжительный военный конфликт.

«Мы в Афганистан пришли и были там десять лет. Теперь все наши операции, связанные с вооружёнными конфликтами, будут скоротечными. Мы сокращаем численность нашей группировки, поскольку для неё там сейчас нет боевых задач. Перемирие обозначено. Сейчас там не нужна авиация и большие соединения войск. Кроме того, есть и экономическая составляющая. Оставаться там сейчас очень дорого. Поэтому нормально, что началось сокращение. Если понадобится, в другой раз наши войска окажутся в Персидском заливе со стороны Басры. Так что нормально, пусть сокращают», - сообщил лидер ЛДПР.

По мнению Владимира Жириновского, вывод основных военных сил из Сирии происходит в удачный момент. Обученная российскими специалистами и оснащённая российским оружием армия Асада успешно наступает на силы террористов. Более того, за полгода своего присутствия в Сирии Россия продемонстрировала высокий уровень своих военных возможностей и мирных намерений. Москве удалось договориться как с умеренной оппозицией в самой Сирии, так и с представителями участников конфликта в Женеве. Соответственно, и такого масштабного присутствия сил российских ВКС в сирийском небе уже не требуется.

«Такая политика - знак всему миру, что мы не собираемся оккупировать Ближний Восток. Мы вовсе не намерены здесь держать свои войска», - резюмировал лидер ЛДПР.