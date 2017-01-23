Жириновский: Трамп изменит США к лучшему
23.01.2017, 14:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новому главе США удастся справиться с протестами и сплотить общество, поскольку с его приходом к власти у американцев появился шанс на улучшение жизни внутри государства, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Он дал новую модель развития человечества – без фашизма, коммунизма, расизма, радикалов. Без нарушения прав человека, без глобализации, без стремления Америки лезть в чужие дела, и давать другим странам советы. Возвращайтесь все домой и занимайтесь своими делами – вот призыв Трампа", - объяснил лидер ЛДПР.
Жириновский отметил, что избранный президент США способен привести страну к процветанию. И даже постоянные нападки единомышленников Обамы не способны помешать реализации политики Трампа.
"Трамп хочет начать новую политику, хочет отказаться от глобализма. Глобализм больше выгоден китайцам, а Трамп под видом отказа от глобализма будет принижать Китай, переносить производства в свою страну, чтобы у американцев были рабочие места, а не у китайцев. И из Европы тоже будет производство возвращать в США, потому что Европа тоже глобально расцвела, везде торгует, перебивая продукцию других стран. А нам его политика выгодна. На Ближнем Востоке он тоже готов принять меры, чтобы уничтожить террористов окончательно, и мы это поддерживаем в России", - сообщил лидер ЛДПР.
Жириновский напомнил, что Трамп только занял кресло на Капитолийском холме и для того, чтобы сделать первые выводы, нужно подождать и только спустя длительный период времени оценивать эффективность деятельности главы США.
"Он дал новую модель развития человечества – без фашизма, коммунизма, расизма, радикалов. Без нарушения прав человека, без глобализации, без стремления Америки лезть в чужие дела, и давать другим странам советы. Возвращайтесь все домой и занимайтесь своими делами – вот призыв Трампа", - объяснил лидер ЛДПР.
Жириновский отметил, что избранный президент США способен привести страну к процветанию. И даже постоянные нападки единомышленников Обамы не способны помешать реализации политики Трампа.
"Трамп хочет начать новую политику, хочет отказаться от глобализма. Глобализм больше выгоден китайцам, а Трамп под видом отказа от глобализма будет принижать Китай, переносить производства в свою страну, чтобы у американцев были рабочие места, а не у китайцев. И из Европы тоже будет производство возвращать в США, потому что Европа тоже глобально расцвела, везде торгует, перебивая продукцию других стран. А нам его политика выгодна. На Ближнем Востоке он тоже готов принять меры, чтобы уничтожить террористов окончательно, и мы это поддерживаем в России", - сообщил лидер ЛДПР.
Жириновский напомнил, что Трамп только занял кресло на Капитолийском холме и для того, чтобы сделать первые выводы, нужно подождать и только спустя длительный период времени оценивать эффективность деятельности главы США.