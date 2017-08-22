ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 августа ЛДПР провела митинг на Лермонтовской площади в Москве. Традиционно в эти дни в партии вспоминают августовские события 1991 года, когда ЛДПР стала единственной политической силой, поддержавшей ГКЧП - последнюю отчаянную попытку советского правительства спасти страну.

"То, что сотворили разрушители СССР в 1991 году можно сравнить только с действиями самоубийцы. У человека возникают какие-то проблемы, и, вместо того, чтобы их решать, он уходит из жизни. Это ужасно, но это хотя бы не наносит прямой ущерб другим людям. А решение разрушить, расчленить СССР стало таким же самоубийством, но на государственном уровне. Руководители страны не имели никакого права принимать такое решение, вот так распоряжаться жизнями миллионов граждан", - заявил лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский отметил, что и сегодня мы расплачиваемся за ошибки 1991 года.