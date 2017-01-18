ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Весь мир гадает, какой будет окончательная расстановка фигур на геополитической доске после инаугурации Дональда Трампа. Будет ли новый избранный президент США более сложным партнёром, чем Барак Обама и что улучшит российско-американские отношения, проанализировал Владимир Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, Трамп является совершенно нетипичным президентом с нестандартным подходом к управлению страной. Но амбициозный республиканец, ставший новым хозяином Капитолийского Холма, действительно готов поладить и договориться с Россией. Владимир Жириновский уверен, что приход к власти Трампа символизирует собой начало эпохи перемен.

«Трамп представляет другую политическую силу в США, ту, которая еще не была никогда у власти. Время пришло. Оно пришло во всех странах, даже у нас нынешнее руководство - это не Брежнев и не Ельцин, это другое совсем. Они привыкли к Брежневу за 20 лет или к Ельцину. А здесь мы имеем третий вариант, а под третий они не успели перестроиться. Теперь и в Америке пришёл третий вариант – Трамп. Теперь мы совпадать будем. У нас третья сила пришла к власти, и у них третья. Во Франции третья сила, там только один вариант - пророссийский. Левые проиграли. Там тоже третий вариант, и в Германии также. Везде на сцену выходят новые политические силы. Многим сложно анализировать их действия, это вообще непонятно. Но политика – очень сложная вещь», - рассказал Владимир Жириновский.

Как считает лидер ЛДПР, Трамп, скорее всего, рассчитывает на достаточно откровенный диалог с Москвой, предполагающий обсуждение взаимных договорённостей.