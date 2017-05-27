ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В США скончался политолог и социолог Збигнев Бжезинский, экс-советник по национальной безопасности президента Картера. Миру он запомнился антироссийскими заявлениями, книгой о так называемом "осподстве" Америки и поддержкой украинского майдана. Владимир Жириновский рассказал, кем на самом деле являлся американский идеолог польского происхождения.

Как отметил лидер ЛДПР, Збигнев Бжезинский был последним американским политологом, который так искренне и неудержимо ненавидел Россию.

"Вся его жизнь была направлена на то, чтобы сделать плохо России. Он инициатор создания этнического оружия против русских. Я напомню, на одном из заседаний Конгресса – он же был помощником президента Картера, обсуждался вопрос, как сделать оружие, которое будет уничтожать именно русских, и он его поддержал. Более злобного человека, который испытывал бы такую сильнейшую ненависть по отношению к России нет.

Сказывается его польское происхождение, возможно. Может быть его родственники пострадали на просторах Российской империи. И везде, на любых мероприятиях он так себя вёл", - объяснил лидер ЛДПР.

Жириновский рассказал о своей встрече с Бжезинским в Барселоне, на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО. По словам лидера ЛДПР, тогда хвалёный американский политолог, по всей видимости, испугался очевидного проигрыша в дебатах на ТВ и не стал с ним общаться.

"И вот он выступал там, доказывал, что Россия всегда являлась главным врагом Запада. А я подошёл к нему, сказал – Збигнев, давайте проведём дискуссию, устроим дебаты на любом канале западного телевидения. Но он отказался, потому что он боялся диалога со мной", - сообщил Жириновский.

Все книги Бжезинского, по мнению лидера ЛДПР, были направлены на поиск способов уничтожения России, как мировой державы. Но ошибочность своей теории идеолог холодной войны понял только незадолго до смерти.