Жириновский назвал агонией последние действия Обамы
10.01.2017, 16:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал подготовленный американскими спецслужбами доклад о "вмешательстве" Москвы в выборы президента США.
По данным спецслужб США, Кремль якобы помог Дональду Трампу выиграть президентские выборы. Половина подготовленного документа засекречена – именно там, как утверждают авторы доклада, собраны доказательства воздействия России на результаты выборов в США. В несекретной части доклада основное внимание уделяется известным российским политическим деятелям и журналистам, оказавшим, по мнению представителей американских спецслужб, прямое влияние на президентскую кампанию.
Жириновский, изучивший документ, назвал представленные разведчиками сведения несерьёзными, а администрации Барака Обамы, по поручению которой был подготовлен доклад, рекомендовал сначала обратить внимание на поведение Америки в отношении других стран.
"У них там десятки разведок, а на деле серьёзного нет ничего. Кто-то где-то чихнул, что-то сказал, что-то сделал, а они пытаются эту ерунду обыграть с выгодой для себя", - сказал лидер ЛДПР.
Представители американских спецслужб говорят в своём докладе о некой кампании влияния, организованной российскими властями и о специально созданной кремлевской платформе для трансляции нужных сообщений иностранной аудитории. Разведчики утверждают: Москва знала о победе Трампа заранее, потому что якобы готовила её. Правда, доказательств авторы документа снова не представляют.
"Никто из официальных лиц России не выступал за победу Трампа. Наоборот, вся общественность нашей страны повторяла, что победит Клинтон. Я единственный публично это сделал, оценил шансы Трампа. Ни одного плохого слова в нашей прессе про Клинтон не было. Поэтому о каком вмешательстве идёт речь? Вот если бы мы украли у них схему нового оружия, тогда они могли бы сказать: русские украли у американцев чертежи какой-то ракеты. А как можно влиять с помощью тех средств, на которые они ссылаются? Никакого влияния не было!" - подчеркнул лидер ЛДПР.
Был упомянут в докладе национальной разведки США и Жириновский. В частности, в докладе говорится, что "прокремлёвский политик" Владимир Жириновский обещал: вся Россия выпьет шампанское, если победит Дональд Трамп.
Политик напомнил, что Трампа выбрал американский народ, а не Россия. Он уточнил, что ЛДПР никогда не была прокремлёвской партией, а с первых дней боролась за власть и находилась в оппозиции действующей власти. "Жёстче, чем ЛДПР никто власть не критиковал нигде и никогда. Не случайно, ЛДПР разделила второе-третье место на минувших парламентских выборах, так как люди увидели реальную альтернативу", - говорит лидер партии..
"Мы должны правильно оценивать ситуацию в Америке, у них сейчас самый сложный период – переходный. И у администрации Обамы, которая уже уходит, больше никогда не будет возможности повлиять на что-либо. Это их последняя агония, им хочется напоследок какую-нибудь пакость сделать нам. Трамп заменит всех ключевых руководителей спецслужб, послов, высших чиновников. Придут другие, нормальные люди", - подчеркнул Жириновский.
По данным спецслужб США, Кремль якобы помог Дональду Трампу выиграть президентские выборы. Половина подготовленного документа засекречена – именно там, как утверждают авторы доклада, собраны доказательства воздействия России на результаты выборов в США. В несекретной части доклада основное внимание уделяется известным российским политическим деятелям и журналистам, оказавшим, по мнению представителей американских спецслужб, прямое влияние на президентскую кампанию.
Жириновский, изучивший документ, назвал представленные разведчиками сведения несерьёзными, а администрации Барака Обамы, по поручению которой был подготовлен доклад, рекомендовал сначала обратить внимание на поведение Америки в отношении других стран.
"У них там десятки разведок, а на деле серьёзного нет ничего. Кто-то где-то чихнул, что-то сказал, что-то сделал, а они пытаются эту ерунду обыграть с выгодой для себя", - сказал лидер ЛДПР.
Представители американских спецслужб говорят в своём докладе о некой кампании влияния, организованной российскими властями и о специально созданной кремлевской платформе для трансляции нужных сообщений иностранной аудитории. Разведчики утверждают: Москва знала о победе Трампа заранее, потому что якобы готовила её. Правда, доказательств авторы документа снова не представляют.
"Никто из официальных лиц России не выступал за победу Трампа. Наоборот, вся общественность нашей страны повторяла, что победит Клинтон. Я единственный публично это сделал, оценил шансы Трампа. Ни одного плохого слова в нашей прессе про Клинтон не было. Поэтому о каком вмешательстве идёт речь? Вот если бы мы украли у них схему нового оружия, тогда они могли бы сказать: русские украли у американцев чертежи какой-то ракеты. А как можно влиять с помощью тех средств, на которые они ссылаются? Никакого влияния не было!" - подчеркнул лидер ЛДПР.
Был упомянут в докладе национальной разведки США и Жириновский. В частности, в докладе говорится, что "прокремлёвский политик" Владимир Жириновский обещал: вся Россия выпьет шампанское, если победит Дональд Трамп.
Политик напомнил, что Трампа выбрал американский народ, а не Россия. Он уточнил, что ЛДПР никогда не была прокремлёвской партией, а с первых дней боролась за власть и находилась в оппозиции действующей власти. "Жёстче, чем ЛДПР никто власть не критиковал нигде и никогда. Не случайно, ЛДПР разделила второе-третье место на минувших парламентских выборах, так как люди увидели реальную альтернативу", - говорит лидер партии..
"Мы должны правильно оценивать ситуацию в Америке, у них сейчас самый сложный период – переходный. И у администрации Обамы, которая уже уходит, больше никогда не будет возможности повлиять на что-либо. Это их последняя агония, им хочется напоследок какую-нибудь пакость сделать нам. Трамп заменит всех ключевых руководителей спецслужб, послов, высших чиновников. Придут другие, нормальные люди", - подчеркнул Жириновский.