ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во время обсуждения проекта постановления Госдумы в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что сам был в Анкаре с официальным визитом и видел, что дипломата вообще не охраняли.

«Мы – группа депутатов ЛДПР – были в Анкаре ровно месяц назад. Андрей Геннадьевич оказывал нам максимальное содействие. Но мы уже тогда обратили внимание, что он был вообще без охраны, ездил везде один. Но ведь должны были быть офицеры безопасности, сопровождение! И мы уже тогда предлагали нашу помощь в том, чтобы договориться с турецкой стороной и допустить к послу нашу спецслужбу «Заслон». Но, видимо, чванство наших чиновников позволяет им пренебрегать помощью. Более того, до сих пор не понятно, был ли уволен из полиции убийца Карлова. Если его действительно убрали в связи с причастностью к попытке переворота в июле, то почему он был взят в качестве охранника в наше посольство? Такие данные тоже есть в СМИ», – возмутился Председатель ЛДПР.

Убийца кричал, что стреляет в посла в отместку за действия России в Сирии. Учитывая это, Владимир Жириновский призвал обдумать политику России на Ближнем Востоке. По его мнению, поддержка в сирийской войне законного правительства в лице Башара Асада соответствует нормам международного права, но большинству граждан Сирии, которые недовольны им, этого не объяснишь.