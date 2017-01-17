ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Трагический инцидент на Камчатке, где женщина-водитель помешала медикам спасти умирающего пациента, отказавшись уступить дорогу машине реанимации, возмутил всю страну. Пока нарушительнице грозит только штраф в 500 рублей. Владимир Жириновский призвал максимально ужесточить наказание для автохамов, препятствующих проезду карет «скорой помощи».

В сети Интернет уже появилась петиция с требованием изменить меру наказания для автоледи, не уступившей дорогу машине «скорой помощи». Подписавшие петицию люди назвали действия автомобилистки непредумышленным убийством. Председатель ЛДПР убежден, что наказание для таких водителей должно быть максимально суровым.

«Никого нет, во двор въезжает карета, а эта автоледи вылезла – как её машину будет объезжать «скорая помощь»? Там же было полно снега, водитель, который медиков вёз, побоялся застрять, боялся, что он вообще не доедет!

Поэтому только жёсткие меры: конфискация автомобиля и штраф 500 тысяч. 500 рублей - это просто насмешка, это просто дикость – что такое 500 рублей, для автохамов это - не деньги!

И конечно, нужно вводить уголовное наказание за подобные вещи. Потому что машину такой водитель отдаст, и новую купит, но должно быть адекватное наказание. Это не просто не уступить дорогу, водитель нарушил правила: не пропустил спецтранспорт. Человек умирал! Врач шёл к умирающему пациенту! То есть, такой водитель является соучастником преступления – он мешает спасению жизни», - подчеркнул Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР уверен, что пробел в законе нужно немедленно ликвидировать, изменив меру ответственности за подобные деяния. Конфискация у автохама его транспортного средства в этом случае является адекватным наказанием.