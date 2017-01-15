Житель Смоленска стал жертвой телефонного мошенника
15.01.2017, 14:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Неизвестный обманным путем завладел денежными средствами потерпевшего в сумме более 3 тысяч рублей.
В дежурную часть УМВД России по г. Смоленску поступило заявление от местного жителя 1968 года рождения о хищении денежных средств в размере более 3000 рублей.
Полицейские в ходе проверки установили, что 48-летний мужчина, работающий водителем такси, ночью получил оповещение о заказе и приехал по указанному адресу. Таксист, долго ожидая пассажира, перезвонил ему, тот в свою очередь сообщил, что задерживается на работе и попросил водителя приобрести в магазине кондитерские изделия, обещая вернуть деньги за покупку. Таксист выполнил просьбу и перезвонил заказчику, который попросил положить денежные средства в размере 3 300 рублей на сотовый телефон якобы его начальника. Потерпевший, действуя по указанию злоумышленника, внес указанную сумму и отзвонился. Его снова попросили пополнить счет, теперь уже другого телефона. Заподозрив неладное, потерпевший отказал, и заказчик перестал выходить на связь.
В настояящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
МВД России напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников, следует соблюдать несколько простых правил:
- не осуществляйте операции по переводу денежных средств на счета и телефонные номера неизвестных Вам лиц;
- не сообщайте незнакомым людям реквизиты принадлежащих Вам банковских карт и счетов, свои паспортные данные, любые пароли, пин-коды и иную конфиденциальную информацию;
- используйте для совершения покупок в сети Интернет только проверенные магазины и ресурсы.
- не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.
В дежурную часть УМВД России по г. Смоленску поступило заявление от местного жителя 1968 года рождения о хищении денежных средств в размере более 3000 рублей.
Полицейские в ходе проверки установили, что 48-летний мужчина, работающий водителем такси, ночью получил оповещение о заказе и приехал по указанному адресу. Таксист, долго ожидая пассажира, перезвонил ему, тот в свою очередь сообщил, что задерживается на работе и попросил водителя приобрести в магазине кондитерские изделия, обещая вернуть деньги за покупку. Таксист выполнил просьбу и перезвонил заказчику, который попросил положить денежные средства в размере 3 300 рублей на сотовый телефон якобы его начальника. Потерпевший, действуя по указанию злоумышленника, внес указанную сумму и отзвонился. Его снова попросили пополнить счет, теперь уже другого телефона. Заподозрив неладное, потерпевший отказал, и заказчик перестал выходить на связь.
В настояящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
МВД России напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников, следует соблюдать несколько простых правил:
- не осуществляйте операции по переводу денежных средств на счета и телефонные номера неизвестных Вам лиц;
- не сообщайте незнакомым людям реквизиты принадлежащих Вам банковских карт и счетов, свои паспортные данные, любые пароли, пин-коды и иную конфиденциальную информацию;
- используйте для совершения покупок в сети Интернет только проверенные магазины и ресурсы.
- не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.