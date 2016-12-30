Житель Санкт-Петербурга наказан за неуплату алиментов на содержание отца
30.12.2016, 15:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 41-летний житель города, привлеченный к административной ответственности судебными приставами, отработает 100 часов обязательных работ за то, что игнорировал судебное решение об уплате средств на содержание нетрудоспособного отца.
В Ладожском ОСП Фрунзенского района УФССП Россиипо Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина, который по решению суда должен ежемесячно выплачивать 2000 рублей на содержание нетрудоспособного отца. 64-летний отец-взыскатель является инвалидом II группы.
Должник был предупрежден об административной ответственности за неуплату алиментов в пользу отца. Но никаких выплат мужчина не произвел, образовалась задолженность в размере около 6 000 рублей. Отец не может самостоятельно передвигаться, поэтому связавшись по телефону с приставом-исполнителем, мужчина рассказал, подробно о том, в какое время должник может находиться дома.
В Ладожском ОСП Фрунзенского района УФССП Россиипо Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина, который по решению суда должен ежемесячно выплачивать 2000 рублей на содержание нетрудоспособного отца. 64-летний отец-взыскатель является инвалидом II группы.
Должник был предупрежден об административной ответственности за неуплату алиментов в пользу отца. Но никаких выплат мужчина не произвел, образовалась задолженность в размере около 6 000 рублей. Отец не может самостоятельно передвигаться, поэтому связавшись по телефону с приставом-исполнителем, мужчина рассказал, подробно о том, в какое время должник может находиться дома.